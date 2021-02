Je to už skoro rok, co na periferii Loun kolem půl třetí odpoledne zamířila na hruď čtvrt metru dlouhým kuchyňským nožem 45letá Nadia M. o 10 let mladšímu známému. Bodla ho po nesmyslné hádce o stovku, za kterou chtěla nakoupit konzervu kočce. V tu chvíli bylo v jednom z pokojů ubytovny Oharka podle svědeckých výpovědí nejspíš šest lidí, většinou opilých. Když muži začala z rány prýštit krev, rozutekli se. O první pomoc pobodaného se na telefonické pokyny zavolaných záchranářů snažil jen duševně nemocný nájemce pokoje.

Na gauči mezitím ležel ještě namol opilý muž, který nakonec všechno zaspal. O tom, „že se stalo něco strašného“, se dozvěděl až příští den. Tehdy se na ubytovnu vrátil aspoň pro šňůru na elektrickou kytaru, když samotný nástroj předtím zpeněžil, aby měl na alkohol. Spáč se jako svědek nedostavil ani k líčení 4. února u ústeckého krajského soudu. Je totiž v léčebně. Ústavní protialkoholní léčení navrhují znalci i obžalované Nadie M., kterou ve čtvrtek za ohrádku přivedla eskorta z vazby. Hrozí jí až 18letý trest za nedokonaný pokus o vraždu.

Žena drobné, až dívčí postavy se lítostivě kála, co chvíli se rozplakala: „Nechtěla jsem, bylo to v opilosti. Mám rok v base za sebou a vím, že i bez alkoholu se dá žít. Mezi námi nebyly nikdy spory, spíš mě chránil, ani na mě nebyl zlej. Určitě jsem ho nechtěla zabít. Pochybila jsem, ublížila nechtěně klukovi, který si to nezasloužil,“ vrátila se k večírku, který si loni 15. února udělalo za bílého dne pár známých na Oharce. Pouštěli si písničky a filmy, pili pivo, víno i vodku. Nadie M. pak z dechu naměřili 1,29 gramu alkoholu na kilogram váhy, v krvi jí našli i stopy pervitinu.

Bodná rána do hrudníku hluboká dva centimetry u muže vyústila v zakrvácení do levé pohrudniční dutiny. „Útok nožem proti přední straně hrudníku je způsobilý ke vzniku závažného poranění, které by poškozeného ohrožovalo na životě,“ upozornil státní zástupce Vladimír Jan. A připomněl, že v hrudníku jsou uloženy důležité orgány jako plíce, srdce a velké cévy. „Při průniku nožem hrudní stěnou poškozený pouze shodou náhod neutrpěl závažné poranění, které by ho ohrožovalo na životě,“ dodal žalobce. Takto přitom zraňovala vystudovaná zdravotnice. Už déle byla ale bez práce a zpravidla popíjela každý den od rána. Kvůli tomu radši ani nevzala žádné stálé zaměstnání, živila se jen brigádami. Syna z bývalého vztahu nechávala u matky, nechtěla, aby vyrůstal v prostředí ubytovny.

Pochopení pro obžalovanou po roce od útoku našel poškozený. „Alkohol, nedohoda. Prostě se stalo, co se stalo, ale určitě v tom nebyl úmysl,“ shrnul, co si z události zapamatoval.

On sám nejspíš nalačno vypil dvě petlahve piva a k tomu si dal pár panáků. „Chtěla stovku, schovával jsem si to ale na vlak,“ řekl k důvodu hádky muž, který se živí zednickými pracemi. Ženu hájil až úsměvně. „Nechtěně jsem zakopl a asi mě nechtěně píchla,“ zkoušel to. Nakonec připustil, že se proti němu rozběhla a píchla ho do hrudi. Nestačil se ani bránit, útok byl náhlý.

Ženu, která se po činu musela vyzvracet, zadržela na ubytovně hlídka z Postoloprt deset minut poté. Policistům utíkala a bránila se, za pomoci donucovacích prostředků jí museli dát pouta. S poraněným pak z lounské ubytovny letěl vrtulník do nemocnice. Vydržel tam jen čtyři dny, dál se prý neléčil, hned po týdnu šel do práce. Neměl dlouhotrvající bolesti, nezmínil ani žádné trvalé následky, odškodné nežádá.

Znalkyně v oboru psychologie a psychiatrie Eva Vítková popsala, že v ženině povaze našla rysy emoční nestability a nezdrženlivosti, které k útoku nejspíš dokázaly vystupňovat tvrdé drogy a alkohol. Jak doplnil další znalec Leoš Vítek, nebyl to připravovaný čin. „V tu chvíli to bylo pouze ventilování agrese. Nicméně byla si schopna i v opilosti uvědomit, co může způsobit,“ dodal Vítek. Jak vyplynulo, žena už nůž obrátila proti jinému muži dříve. To ale nakonec orgány klasifikovaly jako nešťastnou náhodu. V podmínce se osvědčila, je to už dlouho, a před soudem tedy stojí jako bezúhonná.

Senát ve čtvrtek líčení odročil. Bude v něm pokračovat v první polovině března výslechem patoložky, která se dnes nemohla dostavit z pracovních důvodů.