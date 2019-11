Po čtyřech letech od zachycení dvou aut, která převážela nelegální migranty, spěje ke konci soud s údajnými převaděči. Lounský senát vyslechl závěrečné řeči, na dalším jednání by měl padnout rozsudek.

Případ pětičlenného gangu, který podle obžaloby převážel uprchlíky z Maďarska do Německa, rozplétá soud už déle než rok. Členům mezinárodní skupiny hrozí až osm let vězení, podle obžaloby měli vydělávat na převozu nelegálních syrských migrantů. Policie dvě údajné cesty zadokumentovala. Kauza se táhne také proto, že část výslechů migrantů probíhala v zahraničí. Rozsáhlé bylo i dokazování, jeden z obžalovaných navíc před zákonem prchá. „Skutek byl podle mého plně prokázán. Domnívám se, že všichni obžalovaní si byli vědomi, že převozy jsou nelegální. Jednali jako členové organizované skupiny, měli rozdělené úkoly a pozice,“ uvedla státní zástupkyně Alena Černá.

Podle žalobců vedl skupinu Egypťan Mohamed Tahier Sayed Mohamed Hassan. Údajně domlouval termíny, převoz konkrétních lidí z Maďarska do Německa a platby. Irena Hassanová Suchochlebová měla překládat pokyny ostatním členům gangu. Tomáš Starý a Martin Horváth podle obžaloby řídili vozy, které převážely uprchlíky ze Sýrie. U soudu přitom zaznělo, že oba měli v tu dobu vyslovený zákaz řízení. Rostyslav Tymochuk prý cesty zajišťoval organizačně, sháněl řidiče a auta. Právě Ukrajinec Tymochuk se před soudem skrývá. Líčení tak probíhá v jeho nepřítomnosti, je na něj vydán evropský zatykač.

Policii se podařilo odhalit a zadokumentovat dva převozy ze srpna 2015. Při soudním jednání však zaznělo, že cest s uprchlíky mohlo být možná více.

Až 600 eur za hlavu

Při prvním zadokumentovaném pokusu měla skupina převážet z Budapešti do Německa dvěma auty devět migrantů. Podle obžaloby si za každého člověka účtovali kolem 500 dolarů či 500 až 600 eur. Projeli Maďarskem, Slovenskem i Českou republikou, v Německu ale Syřany a dva české řidiče zadrželi tamní policisté. Při druhé cestě prý převáželi sedm Syřanů, celková cena údajně činila zhruba 2000 eur. Transport ale zachytili čeští policisté v Praze na parkovišti obchodu.

Egypťan Hassan svou roli šéfa v případu popírá. „Uvědomuji si, že jsem se dopustil prohřešku, přiznal jsem se. Doufám ale, že budu potrestán jen za to, co jsem skutečně udělal. Byli jsme jen prostředníky, organizoval to někdo jiný. Policii jsem poskytl popis muže i jeho blonďaté manželky a poznávací značku jeho auta, ta ho ale nedopadla. Tento člověk existuje a celé to organizoval,“ tvrdil před soudem s tím, že neumí jazyky a s ostatními by nemohl cesty domlouvat. Uvedl, že on peníze nedostával. Tajemný muž měl mít shodou okolností stejné příjmení. Hassanova dnes už bývalá manželka se brání tím, že nevěděla, že překládá pokyny pro převaděče. Nemluvilo se prý o penězích ani o uprchlících.

Podle žalobců je ale role Hassana prokázána výpověďmi svědků a také jednoho z řidičů. Horváth s policií spolupracoval. Řidiči tvrdí, že byli ujištěni a mysleli si, že převážení lidé mají doklady v pořádku. „Nevěděl jsem, že dělám něco nelegálního,“ prohlásil u soudu Martin Horváth.