Hromadná rvačka se stala 7. srpna 2018 na koupališti v Dubí. Jedna z tamních návštěvnic se tehdy rozhodla jít umravnit cizí romské dítě, které podle obžaloby mělo strkat pod vodu jejího syna v brouzdališti. Následně došlo k šarvátce mezi dvěma ženami, kdy paní zastávající se neposlušného dítěte po vzájemné slovní rozepři fyzicky napadla svoji oponentku.

Do sporu se pak vložil David Michajlak a snažil se ženy dostat od sebe. Což byl podnět pro přihlížející Romy, kteří šli bránit svoji známou. "Když to viděli rodinní příslušníci a známí obžalované, šli pro změnu dotyčnou bránit. Vznikla mela, při níž šestice poměrně brutálním způsobem napadla zasahujícího muže," popisoval pro média událost Langr.

Na první jednání soudu v pondělí 3. srpna přišli všichni obvinění. Státní zástupce jim nejprve přečetl obžalobu. Soudce Stanislav Řehola poté zahájil jednotlivé výslechy obviněných.

Jako první vypovídala před soudem v dřevěném půlkruhu Žaneta D. z romské komunity. „Je mi líto, co se stalo. Chtěla bych se poškozeným omluvit. Bránila jsem pouze naše dítě. S tou ženou jsme se poprali jako ženský. Celou mě poškrábala a nadávala nám do černých sviní. Pak se to všechno semlelo a přijela policie,“ uvedla svoji verzi. Soud chce postupně vyslechnout i další obviněné. Někteří ale využili svého práva a výpověď odmítli.

Soudní přelíčení má v pondělí probíhat celé dopoledne. Další jednání je nařízeno už na úterý 4. srpna dopoledne.