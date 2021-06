Až o pět let delší pobyt za mřížemi hrozí 29letému vězni Michalovi T., pokud ho Okresní soud v České Lípě uzná vinným z krádeže a současně také přečinu porušení tajemství dopravovaných zpráv. Při výkonu svého trestu ve Stráži pod Ralskem totiž pracoval v tamní třídírně balíčků, doručovaných Českou poštou. Podle obžaloby loni 29. prosince to byl právě on, kdo na směně otevřel jednu ze zásilek z Belgie a vzal si cukrovinky v hodnotě kolem 20 eur. Na belgické pralinky od syna tak poškozená seniorka v Rakovníku čekala marně.

„Celý provoz je soustavně sledován kamerami, obžalovaný úmyslně porušil poštovní tajemství a přisvojil si cizí věc. Jeho jednání je zachyceno na videozáznamech,“ uvedl v úterý 8. června na začátku hlavního líčení státní zástupce Libor Šuráň. Na rozdíl od několika dřívějších podobných kauz se Michal T. k otevření balíčku nehlásí. „Obžalovaný je ohrožen trestní sazbou 1 rok až 5 let, stejně jako kdyby byl zaměstnancem pošty. Věznice na sebe vzala závazek, že tuto činnost bude pro Českou poštu zajišťovat. Odsouzení na tomto pracovišti jsou proškoleni, poučeni,“ poznamenal státní zástupce.

Muž sice potvrdil, že byl k práci poučen, jak nakládat s poštou v podobných případech, když by byla poškozena, ale s obžalobou nesouhlasil a tvrdil, že evidentně prázdný balíček mu už podal jeho spolupracovník. A on prý ani netušil, co v něm je. Ovšem proti předpisu balíček s poškozeným obalem odložil stranou a dlouho otálel s jeho ohlášením. Údajně ho chtěl předat mistrovi, dál ho však schovával. Vyčkávání mu podle státního zástupce trvalo tři hodiny. „Když mně balíček kolega podal, všiml jsem si už podle váhy, že je asi prázdný. Nechtěl jsem takovou zásilku dát do pytle, aby se neposlala pryč,“ prohlásil vězeň, kterému u soudu přitěžuje, že už byl vícekrát trestaný, i fakt, že by se trestných činů dopustil ve výkonu trestu. Polehčující okolností by mohla být jen nízká hodnota balíčku.

Podle svědka, civilního pracovníka, který má ve věznici odsouzené u třídění pošty na starosti, mu ten den byl Michal T. svým chováním podezřelý. „Když nakládali pytle s expedovanou poštou, zdálo se mi, že něco schovává. Když nastupují, potvrzují, že každou poškozenou zásilku musí okamžitě hlásit. To se nestalo,“ svědčil mistr.

Spoluvězeň: Z trika něco vyndával

Rozdělanou zásilku pak našla takzvaná prohlídková skupina. Jak mistr soudil, vybranou zásilku se vězni snažili odeslat pryč v uzavřeném pytli. „Pošta se expeduje buď v plastových boxech, nebo pytlech. Odsouzení by na pracovišti neměli u sebe mít vůbec nic, ani tužku,“ řekl svědek.

Trochu jinak viděl inkriminovanou směnu další svědek, jinak spoluvězeň obžalovaného Michal Š.: „Viděl jsem, že si ze trika vyndával něco červeného, že to ve výtahu našel. Já mu žádnou roztrženou zásilku nedával, jsou tam kamery. Netuším, proč to říkal,“ sdělil soudu. Také on potvrdil, že každou nějak poničenou nebo narušenou poštu musí ihned nahlásit mistrovi.

Soud během hlavního líčení přehrával záznamy z kamerového systému věznice. Obžalovaný po nich začal měnit původní výpověď. „Když jsme vezli vozík, asi jsme balíček přejeli vozíkem, nebo jsem na něj šlápnul. Dovnitř balíčku jsem se nekoukal,“ reagoval Michal T.

Soud hlavní líčení odročil o dva týdny a kvůli rozporům souhlasil s návrhem obhájce Petra Nováka na předvolání a výslech ještě třetího vězně, který v ten den s obžalovaným poštu rozděloval.

Novou třídírnu došlé pošty otevřela ve Věznici Stráž pod Ralskem Česká pošta ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky na podzim 2019. Pošta tak umožnila zaměstnat věznici přes dvě desítky odsouzených mužů přímo v areálu vězení. Přestože se jedná o vážnou věc, s nadsázkou lze zmínit, že zároveň začala zaměstnávat i českolipský soud. „Nejde o první kauzu spojenou s tříděním pošty ve věznici. Vím, že jsme tady řešili před tímto případem tři podobné kauzy. A obžalovaní se k skutkům přiznali. Většinou si této práce při výkonu trestu váží a vědí, že jsou pod neustálým dohledem,“ konstatoval samosoudce Pavel Kříž.

Ještě má v paměti nedokončený proces s vězněm Petrem S., který měl neoprávněně otevřít 11 poštovních zásilek, kde byly například věci jako sluneční brýle, reproduktor, smart hodinky, napájecí kabel. Mimo jiné měl ukrást i vibrátory, které ukryl a pak poslal své přítelkyni s dopisem, kde jí pod krycím jménem nabízel, že pro ni zašle cokoliv, co si bude přát. „Před hlavním líčením ale byl krajským soudem vydán na základě mezinárodního zatykače ke stíhání do Německa, kde mu hrozí deset let,“ podotkl soudce Kříž.

Odsouzení pro Českou poštu v objektu uvnitř věznice třídí zásilky, které nelze roztřídit strojově. Před pandemií rukama vězňů procházelo denně asi 160 pytlů plných zásilek. To je přibližně 33 tisíc zásilek. „Zaměstnáváni jsou zde odsouzení, kteří nemohou být, především vzhledem k jejich trestné činnosti, zaměstnáni ve firmách mimo věznici. Mezi odsouzenými je o tuto práci zájem,“ sdělila už dříve mluvčí věznice Martina Krutinová.