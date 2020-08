Obhájce v pondělí naopak soudu navrhl zproštění, a to podle zásady, že v pochybnostech má soud rozhodnout ve prospěch obviněného.

Podle obhajoby se neprokázalo, že by čin spáchala obžalovaná. Rozsudek vynese soud v pondělí odpoledne.

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z přerovských bytů, žena byla v danou chvíli pod vlivem pervitinu.

Podle obžaloby dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem.

Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky.

Obhájce: Motiv prokázán nebyl

Podle obhájce však obžaloba závěry opírá pouze o skutečnost, že obžalovaná měla pod nehty DNA zavražděné.

"Motiv prokázán nebyl a to ani v náznacích. To, čeho se měla údajně dopustit, se obžalovaná dovídá až následně v psychiatrické léčebně v Kroměříži," uvedl obhájce.

Obhajoba upozornila na to, že není zřejmé, co se v bytě stalo poté, co si žena s přítelem aplikovala druhou dávku pervitinu. Podle obhájce není zřejmý ani čas, kdy muž byt opustil.

"Pociťovala stavy, které nikdy neměla, měla strach a chtěla i s malou utéct pryč. Následně si nic nepamatuje, až když je v paneláku a sahala na ni chlupatá ruka," uvedl obhájce.

Podle něj mohla být žena v bytě napadena a procitnout mohla až v době, kdy bylo dítě v tratolišti krvi. Muž, který s ní drogu užil, v případu vystupuje jako svědek. Z bytu prý odešel po hádce ráno, kdy už byla dívenka vzhůru.

Znalec: IQ87, manipulativní, lživá

Podle znalců si žena byla vědoma svého jednání. Droga dezorganizovala její myšlení a chování, vzápětí po činu však byla schopna reálné reflexe, uvedli u soudu. Svědčí o tom především slova, která vyřkla chvíli po vraždě.

"Drogu užila vědomě, dobrovolně, záměrně a cíleně se znalostí účinku látky na svůj organismus. Narušení rozpoznávacích a ovládacích schopností vzniklo pravděpodobně krátce před spácháním trestného činu a kulminovalo až po jeho spáchání a v relativně krátkém čase odeznělo," dodal znalec.

Klinický psycholog označil obžalovanou s IQ 87 za manipulativní a lživou, kvůli masivním nedostatkům v sociální přizpůsobivosti je z jeho pohledu ženina resocializace beznadějná. Obhájce jej však označil za podjatého a žádá nový revizní posudek.