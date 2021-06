Obžalovaným byl Slovák Jozef P. (53 let). K činu došlo vloni v srpnu na tržnici u Antonínova náměstí ve Frýdku-Místku. Muži hrozilo deset až osmnáct let. Po zahájení procesu se přiznal. V trestu, který byl ukládán jako souhrnný, bylo zohledněno i předchozí odsouzení za jiné násilnosti.

Při prohlášení viny již soud nemusí provádět dokazování.

„Je mi to líto. To, co je uvedeno v obžalobě, je pravda. Udělal jsem to,“ prohlásil obžalovaný. Současně učinil takzvané prohlášení viny. To je na jedné straně neodvolatelné, na druhé straně je ale předpokladem pro uložení nižšího trestu než při klasickém jednání.

Soud Jozefu P. vyměřil 11 let žaláře a desetileté vyhoštění z České republiky.

Co se vlastně stalo?

Podle očitých svědků se muži krátce po páté hodině odpolední hádali před nedalekou hospodou. Když se schylovalo ke rvačce, vytáhl jeden z nich nůž a bodl protivníka do hrudi. Výsledkem byla smrt.

Tragédie se odehrála na frekventovaném místě. „Šel jsem si ven zakouřit a uviděl jsem dva muže, kteří se začali hádat. Chtěli se pobít, ale jeden z nich vytáhl nůž. Druhý začal před útočníkem couvat, ten ho však praštil nožem přes tvář a zraněný muž spadl na zem,“ popsal začátek konfliktu jeden ze svědků.

Podle něj pak první z mužů ještě chvíli druhému vyhrožoval. „Šli o několik metrů dál a znovu se začali hádat. Útočník vytáhl nůž a bodl toho druhého. Ten ještě zvládl udělat dva, tři kroky a skácel se k zemi. Přivolal jsem sanitku a snažil jsem se zraněnému poskytnout první pomoc, než přijedou záchranáři. Byla tam se mnou ještě jedna paní, která byla zdravotní sestra. Snažili jsme se mu pomoct, ale už asi bylo pozdě,“ řekl Deníku nedlouho po události očitý svědek.

Jozef P. po činu utekl. Do pátrání se pustily desítky policistů z celého Moravskoslezského kraje. Muže se podařilo zadržet o dva dny později v Ostravě. Pohyboval se mezi lidmi, byl notně překvapený a nezmohl se na žádný odpor. Policisty se snažil zmást změnou své vizáže.

Verdikt není pravomocný, Jozef P. i žalobce se ponechali lhůtu k případnému odvolání. To se ale může týkat pouze výše trestu.