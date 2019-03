Kriminalistům se podařilo dopadnout šestičlennou skupinu, kteří mají podle nich na svědomí úmyslné zapálení autobazaru u Humpolce na Pelhřimovsku a zámku v Horním Maršově na Trutnovsku.

„Zadržení muži ve věku 42 – 55 let byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení. Všem hrozí trest od osmi do patnácti let, neboť se trestné činnosti dopustili jako organizovaná skupina. Současně kriminalisté prověřují to, že se někteří obvinění dopustili další závažné trestné činnosti,“ konstatovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.