Za pokus o vraždu přítelkyně hrozí dvacetiletému Lukáši Tučkovi deset až osmnáct let za mřížemi. „Chytil jsem ji jako v té slavné scéně z Titaniku. Pak jsem měl v hlavě prázdno a chtěl jsem nás oba stáhnout do propasti,“ uvedl do policejního protokolu Tuček. Ten ve čtvrtek, v den svých dvacátých narozenin, stanul před senátem hradeckého krajského soudu, kde se zpovídá z pokusu o vraždu.

Lukáš Tuček (vpravo) před Krajským soudem v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Petr Vaňous

Toho se měl podle obžaloby dopustit v září roku 2017 na Jičínsku, kdy neunesl rozchod se stejně starou přítelkyní a shodil ji z rozhledny Milohlídka do propasti. Po tomto činu chtěl spáchat sebevraždu a sám do osmimetrové hloubky za dívkou skočit. Oba pád naštěstí přežili. Za pokus o vraždu hrozí mladíkovi trest od deseti do 18 let vězení.