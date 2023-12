Poprvé holčička zakusila nenormálnost svého otce ještě v době, kdy chodila do školky. Když položila nevinnou otázku, jak se dělají děti, obnažil si její táta penis a onanoval před ní až do vyvrcholení. Pak jí řekl, že je to jejich tajemství. Poprvé na ni vztáhl ruku, když jí bylo pouhých devět let.

Hrůza na Plzeňsku: Neměl jsem to šest let, řekl muž dceři. Pak ji znásilnil

Holčičku podle obžaloby nutil k různým sexuálním praktikám, přičemž zneužíval toho, že ho jako dospělého poslouchá.

Vydíral ji například tím, že když mu nevyhoví, tak bude smutný, nebo jí naopak nadával, když nechtěla plnit jeho žádosti. Někdy jí také za to, že mu sexuálně vyšla vstříc, dával dárky. Sex s dcerou si podle obžaloby i nahrával. Kromě toho školačku fotil nahou a nutil ji dívat se na pornografické filmy.

„Obžalovaný měl rovněž na datových nosičích a ve svých elektronických zařízeních přechovávat závadový materiál, který lze označit jako dětská pornografie,“ doplnila mluvčí Krajského soudu Plzeň Jana Rubášová.

Po dlouhém dokazování, kdy se konala řada hlavních líčení, uložil letos na jaře senát plzeňského soudu v čele se soudcem Tomášem Boučkem Petrovi K. úhrnný trest v délce osm let, se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

Dědeček měl roky zneužívat nevlastní vnučky. Měřil jsem jim jen teplotu, tvrdí

„Soud neuvěřil obhajobě pachatele, že se nemohl dopustit pedofilního jednání s vlastní dcerou, protože prý je homosexuál. Což mu předseda senátu vyvrátil konstatováním, že obžalovaný byl dvakrát ženatý, zplodil čtyři děti a v posledním vztahu s matkou poškozené žil 15 let,“ informoval Deník rodinný přítel pachatele a jeho družky, matky dítěte, který soudní jednání sledoval z lavic pro veřejnost.

O pár měsíců kratší trest

Obžalovaný se proti verdiktu odvolal k Vrchnímu soudu (VS) v Praze. Spokojen s jeho verdiktem ale není, byť dosáhl toho, že si pobyt za mřížemi o pár měsíců zkrátil a navíc půjde do mírnějšího typu věznice. Jak Deníku potvrdila mluvčí VS Kateřina Kolářová, odvolací soud rozsudek z Plzně částečně zrušil.

„Nově bylo rozhodnuto tak, že obžalovaný se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a osmi měsíců, kdy se pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou,“ informovala Koláčová.

Verdikt je pravomocný. Teď už zbývá Petru K. jen dovolání k Nejvyššímu soudu.