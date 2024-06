Co se dále v článku dočtete

Prasklo to nejspíš poté, co se starší z dívek svěřila rodině. Dnes už bývalá manželka muže potom vyhodila.

Na rodáka z Prahy kvůli znásilnění dcery a neteře podali obžalobu už na konci roku 2022. Muž se ale procesu skoro rok vyhýbal a soud ho nakonec musel nechat najít policií a dát do vazby. Před ústeckým krajským soudem tak hlavní líčení začalo až ve středu 5. června 2024. Obžalovaný řidič z povolání před senátem prohlásil vinu.

K tělu spící dívky se otčím prostříhával. Znásilnil i kamarádku nezletilé

K sexuálním hrátkám s nezletilými docházelo mezi lety 2018 a 2021 jednak v pražském bytě a zejména pak v karavanu, v kterém muž s rodinou provizorně žil na stavebním pozemku. „S úmyslem uspokojit svůj pohlavní pud zneužil nízkého věku poškozených, s tím spojené nedostatečné rozumové vyspělosti a sexuální nezkušenosti, současně autority dospělého a také postavení otce a strýce,“ upozornila státní zástupkyně Simona Konopáčová.

Muž také dívkám pouštěl pornografické snímky. „Zobrazovaly ženu provádějící muži felaci i sex mužů s dětmi a dívkami,“ popsala videa žalobkyně. Muži navrhuje sedm let vězení a ambulantně sexuologické léčení. Exmanželka a zmocněnci obou dívek chtějí také zaplatit celkově kolem milionu korun na nemajetkových újmách. Ty ale muž nejspíš nebude moct splatit kvůli zadlužení. Jak nyní při jednání u soudu vyplynulo, řádně neplatí ani výživné.

Tragický konec drogové jízdy v hotelovém wellness: žena z Litoměřicka zemřela

Matka poškozené dcery, která svědčila, se o jednání svého muže dozvěděla od neteře. Pak prý muži řekla, ať se domů nevrací bez rozvodových papírů. Dnes už s rodinou v kontaktu není. V jednací síni se dožadoval exmanželky, aby přitakala, kolik toho dělal pro domácnost finančně a například i zajištěním dřeva na topení. „Nebyl jsem ten nejhorší manžel,“ shrnul pak muž s tím, že ho ale mrzí, co se stalo, a omlouvá se za to.

Má se za co omlouvat především dívkám. „Takové jednání může mít negativní přesah do jejich budoucího života zejména po psychické stránce. Že si mohou osvojit negativní životní návyky, které souvisejí s předčasným vedením sexuálního života a s vystavením vlivu zkušenostem, které dětem mladším patnácti let nepřísluší,“ připomněla žalobkyně. Podle výpovědí matek mají obě dvě dívky psychické potíže anebo potíže s chováním.

Bil kladivem jak zběsilý, rány schytalo několik lidí venku i v hospodě ve Štětí

Předseda senátu Martin Parolek ve středu 5. června po dokazování hlavní líčení odročil na 1. července s tím, že je už pravděpodobné vyhlášení rozsudku. Muž požádal o další pokračování procesu v jeho nepřítomnosti.

Znásilnění teď řeší Krajský soud v Ústí nad Labem poměrně často. Podle insiderů je nyní více podobných případů jako tento právě mezi známými nebo přímo rodinnými příslušníky, než klasických napadení neznámé ženy agresorem v parku a podobně.

