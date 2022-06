Muži podle právní kvalifikace hrozí až 12 let odnětí svobody. Žalobkyně navrhuje souhrnný trest 7 let vězení. Klade mu za vinu, že v telefonu přechovával erotické fotky 13leté a že jí posílal svoje videa, jak masturbuje. Obžalovaný za dívkou, s níž si nejdřív psal, začal jezdit. Obžaloba mluví o jeho posedlosti poškozenou, častém kontaktování dívky, čekání před školou, agresivních zprávách a zcela nestabilním a nepředvídatelném chování. Věc podle obžaloby vyvrcholila znásilněním odpoledne 29. září 2021 na schodech v domě, kde školačka bydlela. „Přes aktivní odpor jí stáhl tepláky a spodní prádlo ke kolenům, klekl si mezi její nohy a vykonal na ní soulož s vyvrcholením do vagíny,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Lenka Letáčková.

Příbuzná, která dívku vychovává, vylíčila senátu ve čtvrtek 2. června peklo, které rodině přinesla měsíce trvající emoční závislost muže na dívce. „Pronásledoval ji při cestě do školy. Stál od rána do večera poblíž u krámu, za pět minut byl schopný prozvonit členy rodiny 50krát, dýchal přitom do telefonu,“ popsala žena s tím, že se muž kvůli dívce i pořezal. Ani její rodina, ani jeho příbuzní nedokázali patologickému vztahu zabránit, a to ani opakovaným domlouváním. „Prostě si dělal, co chtěl,“ shrnula svědkyně. Nepomohlo ani to, když dívce zabavila telefon – psala si s mužem na počítači při on-line výuce během lockdownu.

Po sexuálním styku, ke kterému podle obžaloby došlo násilím, dívku vyšetřovali v roudnické nemocnici. Vyplynulo, že k sexu došlo, ale ne poprvé. „Nález odpovídal tomu, že je běžně sexuálně žijící,“ konstatovala o dívce primářka gynekologického oddělení Mária Procházková. A to s tím, že na těle poškozené nezaznamenala ani žádné známky násilí. "Muž při jednání nebyl pod vlivem žádné návykové látky," dodala znalkyně z oboru toxikologie Andrea Novotná Rychtecká. Podle znalců z oboru psychiatrie a sexuologie Luďka Fialy a Petra Weisse je muž bez duševní choroby jako psychóza nebo sexuální deviace. „Mohl rozpoznat protiprávnost jednání a ovládat ho,“ uvedli znalci.

O poškozené vypovídala také znalkyně z oboru psychologie dětí Zuzana Boušková. Hovořila o „nebrzděném“ předčasném sexuálním chování a časném výskytu velkého sexuálního pudu, kdy vývoj dívčina těla předběhl vývoj rozumové složky. „Toto chování se opakuje častěji, není to neběžné,“ dodala znalkyně s tím, že trendu napomáhají sociální sítě. „Dívky touží po sexuálním experimentu,“ uvedla znalkyně s tím, že tato zkušenost nemusí být traumatizující, pokud ovšem při sexu nedojde k násilí. Jako se to mělo stát v případu, který aktuálně projednává soud. Senát po čtvrtečním dokazování plánuje v pátek vyslechnout závěrečné řeči státní zástupkyně a obhájce.