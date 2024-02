Odvolací soud v Pardubicích musí znovu otevřít kauzu tragického pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad Michalem Hejkalem, Milanem Macurou, Jurajem Noskem a Františkem Lízalem. Zároveň ale odmítl dovolání odsouzeného Romana Bednaříka. ČTK to zjistila z justičních databází. Při stavebním neštěstí v roce 2014 zemřeli čtyři lidé, dva utrpěli zranění.

V září 2014 se zřítil most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, o život přišli čtyři dělníci | Foto: Deník/ Archiv VLP

Před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě původně čelilo obžalobě deset lidí, proces měl složitý vývoj. Jako první byli pravomocně odsouzeni stavbyvedoucí Josef Spour a Roman Bednařík. Dostali dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky a také zákazy činnosti. Podle rozsudku, který obstál i před Nejvyšším soudem, se dopustili obecného ohrožení z nedbalosti.

Později byli odsouzeni ještě Hejkal, Macura, Nosko a Lízal, vyslechli si trest 1,5 roku vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Na stavbě působili v různých rolích, jako dozor či stavbyvedoucí. Hejkal podal úspěšné dovolání, na jehož základě Nejvyšší soud rozhodl také ve prospěch Macury, Noska a Lízala, kteří sami dovolání ani nepodávali. „Přikázal věc znovu rozhodnout Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích,“ uvedla na dotaz ČTK mluvčí krajského soudu Kateřina Podeszwová.,

V kauze pádu mostu padly vloni nové rozsudky:

Pád mostu ve Vilémově: Stavbyvedoucí dostali kvůli chybě soudu minimální tresty

Plné odůvodnění Nejvyššího soudu zatím není dostupné. Z informací poskytnutých Podeszwovou plyne, že se krajský soud musí znovu zabývat otázkou, zda bylo počínání Hejkala, stejně jako dalších aktérů, „dostatečně významnou příčinou škodlivého následku“. „Je totiž skutečností, že jednotlivé příčiny a podmínky (zde jednání jednotlivých obviněných) nemusí mít pro způsobení následku stejný význam (gradace příčinné souvislosti). Důležité je, aby jednání pachatele bylo z hlediska způsobení následku příčinou dostatečně významnou,“ uvedl Nejvyšší soud. Pokud by se ukázalo, že jejich podíl na neštěstí byl nepatrný, nešlo by o trestný čin.

Čtyři oběti

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.

Most se zřítil 4. září 2014. Pod klenbou pracovala skupina dělníků. Dva zraněné se podařilo vyprostit. Čtyři na místě zemřeli.