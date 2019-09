O zpřísnění trestu ve čtvrtek v rámci odvolacího řízení rozhodl Krajský soud v Ostravě. Cizinec si pohoršil i v typu věznice. Původně byl zařazen do káznice s ostrahou, nově je to žalář se zvýšenou ostrahou.

Muž se ještě před zahájením odvolacího řízení pokusil jednání zmařit. Nejprve žádal soud, aby jeho advokáta zprostil povinnosti obhajoby. To ale senát zamítl. Cizinec poté vznesl námitku podjatosti vůči předsedkyni senátu. Ani s tímto návrhem ale neuspěl.

LOUPEŽ

Ke zločinu došlo 2. srpna 2018 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. Maskovaný lupič se zbraní přinutil zaměstnance k vydání hotovosti ve výši pětaosmdesát tisíc korun. K dopadení pachatele pomohly videozáznamy zveřejněné v médiích.

Záběry se dostaly i na Slovensko, kde Petera D. poznalo hned několik lidí, včetně jeho někdejších spolupracovníků z věznice, kde působil jako dozorce.

Muž byl na základě mezinárodního zatykače zadržen na Slovensku. Po převozu do České republiky se k činu přiznal. „Měl jsem už dopředu vyhlédnutou banku, kterou přepadnu,“ prohlásil.

RECIDIVISTA

Jak se ukázalo, Peter D. má již za sebou sérii ozbrojených bankovních loupeží na Slovensku, za které dostal deset let žaláře. Vloni na jaře byl podmíněně propuštěn na svobodu. Zanedlouho se vydal loupit do Ostravy. To vše sehrálo významnou roli v rozhodování ostravského krajského soudu.

„To je závažná přitěžující okolnost,“ konstatoval soud, který tak o dva roky zpřísnil původní sedmiletý verdikt Okresního soudu v Ostravě z letošního července.

ZOUFALEC

Peter D. se u soudu hájil svým špatným duševním rozpoložením v době loupeže a zoufalou životní situací. Ta prý souvisela s tím, že mu bývalá manželka bránila v kontaktu s dětmi.

„Motivem činu byly deprese a zoufalství, byl mi odepírán styk s dětmi,“ řekl obžalovaný a dodal: „Je mi líto, co jsem udělal.“

Podle soudu však nešlo o impulzivní loupež. Muž se v okolí banky pohyboval opakovaně několik dnů před loupeží. Proti verdiktu krajského soudu již není odvolání.