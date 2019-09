Podle obžaloby měla způsobit škodu 22,695 milionu korun tím, že vydražila nemovitosti muže s omezenými rozumovými schopnostmi pro Karla Samka. Toho ale vyšetřovala pro podvod policie a ta exekutorku žádala o peníze, které dražbou získala.

Podle obžaloby pokyny policie a rozhodnutí soudu nerespektovala a policie jí prostředky musela zajistit na účtu. A poté se je pokusila rozdělit mezi sebe jako exekutorskou odměnu a Karla Samka, který je vymáhal. Policisté také měli žádat, aby exekutorka vydražené nemovitosti vrátila původnímu majiteli. „Návrat do původního stavu ale nebyl možný,“ řekla Marcela Dvořáčková.

Soud se týká složitých pravidel pro práci exekutorů, a to navíc v případu starém zhruba deset let. Marcela Dvořákočová se hájí tím, že postupovala zcela podle pravidel pro práci exekutorů a zákonů. Senát trestního soudu vedený Olgou Smrčkovou má v plánu jednat o případu do čtvrtka.