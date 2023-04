Staněk se v kauze hájí tím, že o vážných zdravotních problémech matky nevěděl, a o rozdělení majetku se v rodině už dříve mluvilo. Jeho sestra zase argumentuje tím, že na matku nijak netlačila, a všechno bylo z její strany dobrovolné.

Ve čtvrtek se Krajský soud v Brně zabýval odvoláním proti v pořadí již pátému rozsudku v kauze. Ten padl vloni v listopadu u soudu v Jihlavě, přesně v den nedožitých dvaaosmdesátých narozenin poškozené Boženy Staňkové. Za přečin podvodu dostal tehdy Milan Staněk trest odnětí svobody na dva roky, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Proti tomuto rozsudku se odvolaly všechny strany, kromě Lenky Staňkové. Tu totiž jihlavský soud zprostil všech obvinění. Podle státního zástupce Jana Kadlece ale nese vinu i ona. „Oba obžalovaní se s matkou scházeli ve stejném období, pochybuji, že o jejím zdravotním stavu nevěděla,“ namítl Kadlec.

Staněk před brněnským soudem důrazně opakoval, že je přesvědčený o své nevinně. „Jsem starší ročník, byl jsem vychován v úctě k rodičům. Vůči své mamince bych ničeho takového nebyl schopen," pronesl na čtvrtečním jednání.

Podobně se vyjádřila také jeho sestra. „Za těch sedm let už jsem všechno řekla. Poslední rozhodnutí bylo nejvíce vypovídající, připadalo mi, jako by paní soudkyně s námi všechny situace prožila. Popsala to zatím nejlépe," odkázala se Staňková na loňský rozsudek, ve kterém byla shledána nevinnou.

Krajský soud v Brně napadený rozsudek zrušil. I přes apely obou sourozenců ale nerozhodl v jejich prospěch. Staňkovi potvrdil dvouletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let, navíc přidal trest propadnutí věci. Pozemky, které Staněk získal od své matky, tak připadnou státu. „Je zřejmé, že se jedná o výnos z trestné činnosti," odůvodnil verdikt předseda senátu Miroslav Novák. Proti tomuto rozsudku může Staněk podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Co se týče Staňkové, považuje Novák její zproštění obžaloby za předčasné a je podle něj nutné ještě dovyslechnout hlavní svědkyni. „Jde o lékařku, která mimo jiné opakovaně potvrdila skutečnost, že si Staňková musela být vědomá špatného stavu své maminky," vysvětlil předseda senátu. Její případ tak vrátil k projednání jihlavskému okresnímu soudu.

Kauza sourozenců patří mezi nejdéle se táhnoucí trestní soudní spory na jihlavském soudě. Tou nejdelší je soudní ping pong kolem údajně zmanipulované zakázky na měření hluku pro krajské silničáře trvající už třináct let.