I přesto, že byl zesnulý starší, označil ho za kamaráda. „Já mu sekal zahradu, on mi půjčoval sekačku, vercajk na opravu domu i peníze na jídlo,“ řekl obžalovaný, který přiznal, že měl hluboko do kapsy. V žádném zaměstnání dlouho nevydržel, utrácel za kouření – a hlavně si kupoval drogy a hrál na automatech. Vztahy se sousedem ale byly pohodové.

Přesto došlo k útoku. Souzený muž podle státního zástupce Martina Susky letos koncem dubna, nejspíš 25. odpoledne, přelezl oplocení, zaklepal – a sotva mu soused otevřel, pětkrát ho bodl do krku kuchyňským nožem s 15centimetrovou čepelí; navíc mu způsobil řeznou ránu na prstu levé ruky.

Oběti ležící na zemi pak prý ještě nezjištěným předmětem tiskl hrdlo. Tělo následně přikryl dekou. „Obložil je kusy dřeva a zapálil, aby zabránil určení přesné příčiny smrti,“ konstatoval Suska. Motivem byly podle žalobce peníze – a skutečně si pachatel odnesl čtyři tisíce nalezené v peněžence zavražděného.

Útok nožem Lukáš B. přiznává – byť v menším rozsahu. Bodnutí si uvědomuje jen dvě. „A nedusil jsem ho ani neškrtil – i když vím, že to doktoři to říkají,“ řekl u soudu. Také na to, že měl deku něčím polít, si nevzpomíná; že použil motorový olej, slyšel až od policie. Kde skončily krvavé peníze, však říci umí.

Po činu prý jel stopem do Příbrami, kde navštívil hernu – a tam nechal skoro vše, co měl u sebe. Dál zamířil na benzinku, kde si začal uvědomovat, co udělal. Zvažoval, že by na nádraží skočil pod vlak, ale k tomu nenašel odvahu. Tak zavolal na tísňovou linku. Záchranáři ho převezli do psychiatrické léčebny – brzy však putoval do vazební věznice, když se ukázalo, že duševní chorobou netrpí.

Proč tohle všechno? Podle vysvětlení obžalovaného šlo o důsledek náruživosti pro hrací automaty. Osudného dne bral výplatu – a většinu peněz prohrál ještě cestou domů. Reagoval na to tím, že si píchl větší dávku pervitinu než obvykle. „A dál jsem nepřemýšlel,“ prohlásil s pláčem.

Hlavní líčení nařídil předseda senátu Robert Pacovský na dva dny. Ve čtvrtek 19. září by mohl zaznít rozsudek.

Pohled znalců na obžalovaného

- Netrpí a ani v době činu netrpěl duševní chorobou nebo poruchou

- Zachovány byly rozpoznávací schopnosti i schopnost ovládat své jednání

- Uživatel pervitinu a THC je schopen abstinovat sám, proto není navrhováno ochranné léčení

- Nejde o gamblerskou závislost; hra na automatech je vázána na užívání pervitinu

- Pervitin nepotlačuje paměťové funkce, tvrzení o výpadku paměti může být účelová proklamace

- Podle hodnocení intelektu jsou rozumové schopnosti v pásmu průměru

- Motivace sledovala zisk; jednání posuzovaný cíleně promyslel a snažil se čin zamaskovat

- Prognóza resocializace je problematická: „obzvlášť ztížená“ (pátý stupeň na sedmibodové škále)



Zdroj: psychiatr Petr Navrátil, klinický psycholog Jiří Klose