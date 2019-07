„Velmi jim pomohli sousedi Kluchovi a Krejcarovi. Patří jim za to velký dík,“ upozornil na klíčovou situaci Pavel Zahradník, který bydlí v těsném sousedství. „Požár jsem zaregistroval v momentě, kdy už hořelo. Viděl jsem sousedy, jak odvádějí starší pár z hořícího domu. Přistavili žebřík, odvedli je zadní částí přes les a vzali je domů. Starali se o ně až do rána,“ líčil.

Požár údajně vznikl na terase, která propojuje dvě části domu. „O tom, jak požár vznikl a co bylo jeho příčinou, my můžeme jenom spekulovat. Každopádně pravda je, že od elektriky a blesku to nebylo. Začalo totiž hořet na terase, kde elektrika není,“ povídal Zahradník.

Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování, na kterém spolupracuje vyšetřovatel hasičů s Policií ČR. Škoda, kterou plameny napáchaly, byla předběžně vyčíslena na 5 milionů korun. „Byli tady policisté se psem, vyšetřovatelé, zkoumali situaci,“ potvrdil muž, který bydlí v ulici, kde k požáru došlo.

Požár byl oznámen ve 2:02, jeho likvidaci ohlásil velitel zásahu v 13:13 hodin.

„Hasiči si hodně mákli. Narozdíl od nich nás šokovalo arogantní chování mimotrutnovské soukromé vodárenské společnosti, se kterou máme smlouvu a po které jsme ráno chtěli, aby přepojili elektriku, protože nešla voda. Vodárna se totiž nachází na pozemku domu, kde hořelo. To byl absolutní nezájem, doprovázený naprosto nemístnými poznámkami,“ zlobil se Pavel Zahradník.

Hasiči měli při nočním požáru ztíženou situaci, protože se jednalo o dřevostavbu se specifickou konstrukcí. Hašení proto bylo obtížné pro pětici zasahujících požárních jednotek z Trutnova, Horního Starého Města, Horního Maršova, Mladých Buků a Svobody nad Úpou. Použít museli dýchací techniku.

„Když jsme přijeli k zásahu, dům už byl v plamenech. Na místě požáru se už nikdo nenacházel. To bylo štěstí. Muselo dojít k rozebrání střešní krytiny, abychom zlikvidovali všechna ohniska,“ přiblížil situaci Petr Vojtěch, zastupující velitel dobrovolné požární jednotky v Horním Starém Městě.

Nedělní požár se řadí mezi tři události s nejvyšší škodou, u kterých hasiči v kraji letos zasahovali. Škodu 5 milionů korun způsobil březnový požár sušicího stroje ve výrobním podniku v Broumově, v únoru shořela ve Velké Úpě chalupa (škoda 4 miliony). Při tomto požáru zahynul hajný Josef Tylš.

Podle evidence Hasičského záchranného sboru Trutnov došlo v prvním pololetí letošního roku k výraznému nárůstu požárů na Trutnovsku. Oproti loňskému roku se zvýšil jejich počet v tomto období z 89 na 130 se škodou téměř 7,6 milionu korun a uchráněnými hodnotami za 46,2 miliony Kč. Za první polovinu roku 2019 absolvovaly požární jednotky na Trutnovsku 891 zásahů. To je o 231 událostí více než loni, kdy jich bylo 660.