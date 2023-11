V Ostrově přišli na to, jak napravit vězně. Speciální oddělení jim změní život

Věznice v Ostrově na Karlovarsku je co do rozlohy největší v Česku a třetí největší, co se týče kapacity. Ta činí zhruba 1100 vězňů. Jako většina věznic se potýká s velkou recidivou: sedm z deseti propuštěných se vrací do výkonu trestu. Jenže pak je tu ještě jejich Speciální oddělení. Nevypadá moc jako žalář a směřují do něj motivovaní vězni z různých koutů Česka, kteří aktivně touží po nápravě. Zde je úspěšnost přesně opačná: sedm z deseti se již za mříže nevrátí a vedou řádný život.

Areál ostrovské věznice, co do rozlohy největší v republice | Foto: Se svolením Věznice Ostrov