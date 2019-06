Bartuschek se brání, že oběť napadení byl toho večera ve skutečnosti on. Šel si před bar zakouřit, a když se vrátil dovnitř, aby zaplatil a odešel, údajně ho obestoupilo několik lidí. „Při vstupu mě nějaký chlap chytil pod krkem a řekl, že domů nepůjdu. Pak jsem schytal zezadu ránu do hlavy,“ vypověděl u soudu.

Ostří prý chtěl obžalovaný agresorům pouze ukázat. „Nožem jsem neútočil, chtěl jsem je zastrašit,“ uvedl.

Čepel ale skončila v krku jednoho z údajných útočníků. „Bodnutí šlo do pravé části krku tři centimetry od krkavice, následovala řezná rána,“ konstatoval státní zástupce Petr Bejšovec, který Bartuschka viní z pokusu o těžké ublížení na zdraví.

K soudu ve čtvrtek přišel vypovídat i poškozený, který mimo jiné naznačil, že jeho zranění naštěstí nebylo vážné. „Ránu mi jen vyčistili. Potom jsem to už nijak neléčil,“ sdělil muž.

Zároveň u soudu odmítl, že by obžalovaného s dalšími lidmi napadl. Útoku s nožem podle něj předcházela slovní výměna a urážky ze strany Bartuschka. „Rozhodně jsem se s nikým nedomlouval, že ho zbijeme. Poté, co jsem měl nůž v krku, jsem ho bouchl do obličeje, stáhl na zem a dvakrát do něj kopnul,“ tvrdí poškozený.

Jak konflikt v brněnském baru opravdu vypadal a kdo ze zúčastněných mluví pravdu, zatím není jasné. Soudkyně Dagmar Bordovská líčení odročila na 30. července. Bartuschkovi v případě odsouzení hrozí až dvanáct let za mřížemi.

JAN MAZÁČ