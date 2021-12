David B. prožil se ženou, starší o 18 let, krátký milostný románek. Když se s ním rozešla, nesmířil se s tím. Posílal jí textové zprávy, psal jí e-maily, kontaktoval ji přes WhatsApp. Použil přitom 252 SIM karet, poslal přes tři tisíce zpráv. Podle obžaloby se David B. snažil ženu donutit ke kontaktu, přičemž jí vyhrožoval či vzkazoval, že má všeho dost a že má jedinou touhu – ublížit jí, a to i za cenu, že si to odsedí.