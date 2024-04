Jan Ž., jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, a to kvůli ochraně poškozené, dostal vloni v dubnu u klatovského okresního soudu za nebezpečné pronásledování bývalé přítelkyně čtyřměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 18 měsíců. Ani to ho ale od dalšího stalkingu neodradilo.

„V období od dubna do června 2023 zaslal své bývalé přítelkyni, s níž se v polovině srpna 2022 rozešel, nejméně 391 e-mailů, 257 SMS, případně MMS zpráv, 157 zpráv přes Messenger a 421 zpráv přes Whatsapp, v nichž jí opakovaně vyznával lásku, žádal j o setkání a snažil se ji přesvědčit, aby jej vzala zpět a obnovila jejich vztah,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně s tím, že četnost a obsah zaslaných zpráv, kdy jí mimo jiné sděloval, že život bez ní pro něj nemá smysl a že spáchá sebevraždu, narušily ženinu psychickou pohodu a je stále v péči psychiatra, když u ní přetrvává porucha přizpůsobení a panická porucha.

Matku tří dětí zabil fentanyl. Soud potrestal jejího druha a kamarádku

I když je kauza na první pohled jednoduchá a obžalovaný uvedené jednání doznává, na verdikt si všichni zúčastnění budou muset počkat. „Ve shodě s paní státní zástupkyní jsem došel k závěru, že na obžalovaného musí být vypracován znalecký posudek z oboru psychiatrie. Zda je vzhledem k tomu, jak se chová a co říká, schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání. On při výpovědi uvádí věci typu 'i když mě zavřete, já jí budu stejně psát, já ji miluji a když ji miluji, tak to není trestný čin',“ vysvětlil soudce Jan Kasal.

Muže má navíc dle informací Deníku policie opět ve svém hledáčku. Asi nepřekvapí, že opět kvůli pronásledování bývalé přítelkyně.

Cítila se jako štvaná zvěř

Podobně závažných případů stalkingu řešil v posledních letech klatovský soud hned několik. I u těchto líčení oběti popsaly, jaké prožívaly peklo. „Cítila jsem se jako štvaná zvěř,“ vylíčila soudu období po rozchodu např. expřítelkyně Davida B. Ten dostal za stalking podmínku, ale ani to ho nezastavilo a pokračoval. Ženě posílal textové zprávy, psal jí e-maily, kontaktoval ji přes WhatsApp. Použil přitom 252 SIM karet, poslal přes tři tisíce zpráv.

Snažil se ji donutit ke kontaktu, přičemž jí vyhrožoval či vzkazoval, že má všeho dost a že má jedinou touhu – ublížit jí, a to i za cenu, že si to odsedí. Do auta jí dal dokonce sledovací zařízení. Obžaloba žádala vězení, ale vyvázl s peněžitým trestem. To Peter V. za mříže musel, dostat čtyři měsíce vězení za to, že opakovaně pronásledoval svoji bývalku. Ve dne v noci měla od něj desítky telefonátů či SMS, v nichž se milostná vyznání střídala s výhrůžkami.