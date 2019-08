Mladík potřeboval peníze na nákup značkového oblečení a obuvi. Svou oběť si vyhlédl vloni v červenci v autobuse v Ostravě-Muglinově. Všiml si, že seniorka má na krku zlatý řetízek s kamínkem. Zaujala ho také její kabelka. Předpokládal, že důchodkyně bude vzhledem ke svému věku snadnou kořistí. Když autobus přijel na zastávku, vrhl se na ženu. Plán byl jasný: počkat si na otevření dveří na zastávce, zmocnit se věcí a utéct. Netušil však, na jak zdatného protivníka narazil.

AKTIVNÍ SENIORKA

„Jsem v dobré fyzické kondici, udržuji se turistikou a dalšími aktivitami,“ uvedla seniorka, která se rozhodla svůj majetek bránit. To lupiče zaskočilo. „Viděla jsem v jeho tváři úžas, že se mu útok nepovedl,“ řekla policistům. Následně detailně popsala, co se vlastně stalo. „Zaregistrovala jsem, že uchopil kabelku. Instinktivně jsem se ji snažila přitisknout k tělu. Ucítila jsem druhý silný záškub. Ztratila jsem rovnováhu a upadla. On mě začal tahat za halenku,“ uvedla žena. Agresor se ležící oběti pokusil strhnout zlatý řetízek s rubínem. Nakonec ale s nepořízenou utekl. „Začali reagovat lidé a on utekl,“ dodala seniorka, jež utrpěla poranění hlavy. Zranění si vyžádalo chirurgické ošetření.

Muž, který je závislý na drogách, se k činu přiznal. Podle svých slov ale nepoužil násilí v takovém rozsahu, jak tvrdí žaloba. Prý chtěl pouze získat peníze na oblečení a obuv. „Kamarádi se mi smějí, jak vypadám. Chtěl jsem si koupit aspoň boty,“ prohlásil. Za loupež mu hrozilo až deset let vězení.

DO VĚZENÍ

Případ nejprve projednával Okresní soud v Ostravě, který lupiči vyměřil třicet měsíců s podmíněným odkladem na zkušební lhůtu dvaačtyřiceti měsíců. Státní zástupkyně tento verdikt označila za příliš mírný a odvolala se ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten jí ve čtvrtek dal za pravdu a násilníka poslal na dva roky za mříže. Verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání.