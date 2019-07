/VIDEO, FOTOGALERIE/ V případu vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku podal státní zástupce obžalobu. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize. Pachateli, který siskl spoušť, hrozí výjimečný trest.

Mladšímu z mužů (26) hrozí v případě uznání viny trest ve výši od 2 do 10 let, staršímu 15 až 20 let, případně výjimečný trest.