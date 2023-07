„Mohu potvrdit, že byla na policistu podána obžaloba pro přečin porušení tajemství dopravovaných zpráv,“ řekl na dotaz Deníku Roman Šustáček z Krajského státního zastupitelství v Plzni s tím, že bližší informace v této fázi ještě není možné sdělit.

Podle zdroje obeznámeného s případem policista nainstaloval do mobilního telefonu užívaného jeho tehdejší manželkou speciální aplikaci, která mu umožňovala nahrávat hovory. Jeden z nich, vedený mezi jeho partnerkou a její matkou, se rozhodl podle obžaloby využít k tomu, aby poškodil svoji tchyni.

„Nahraný rozhovor tehdy zaslal e-mailem do nemocnice, kde žena pracovala. V e-mailu, určeném jednateli, upozorňoval, že se žena může dopouštět protiprávního jednání, konkrétně krádeží zdravotnického materiálu,“ uvedl zdroj. Dodal, že policista tak tchyni, která měla v zaměstnání dobré jméno, způsobil pořádné komplikace.

Tím, že si soukromý hovor nahrál bez vědomí a souhlasu obou žen a pak ho ještě zveřejnil, se dopustil trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv. Za to může být potrestán až dvěma lety vězení. Z uniformy by ho ale svlékl i mnohem mírnější trest. Výjimkou je peněžitý postih, kdy by se na něj po zaplacení pokuty hledělo jako na netrestaného, a mohl by tak dále sloužit jako policista.