Esperanza ještě pod jménem Janeček v roce 1998 zavraždil nožem v Sušici o dva roky staršího muže. Dostal 11,5 roku. Propuštěn byl v roce 2010, od té doby napadl řadu lidí, mlátil muže a ženy, nestyděl se bezdůvodně zaútočit ani na seniory. Byl za to opakovaně soudně trestán.

David Esperanza u klatovského soudu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Naposledy byl odsouzen letos v lednu za to, že vloni od jara do léta nutil souseda z domu Stanislava L. (45) k různým úsluhám. Slovák soudu řekl, že ho Esperanza opakovaně mlátil. Musel mu vynášet smetí, nosit dřevo a chodit nakupovat alkohol a cigarety. Vše vyvrcholilo vloni v červenci, kdy ho obžalovaný zbil hned dvě noci po sobě a on skončil v péči lékařů. „Takový člověk nemá mezi námi co dělat. Já od té doby v noci nespím,“ řekl cizinec. Dodal, že Esperanza tyranizoval i další sousedy. „Na vlastní oči jsem viděl, jak jednomu močil na hlavu. Jindy souseda zbil tak, že musel být operován. Nikdo ale nic nehlásil, já se taky bál,“ uvedl. Esperanza dostal za vydírání a další trestné činy roční nepodmíněný trest. Odvolal se, ale Krajský soud v Plzni rozsudek den před líčením v Klatovech potvrdil.

To Esperanzu rozčílilo natolik, že u čtvrtečního soudu neudržel nervy na uzdě. Vyslechl si ještě obžalobu, podle níž napadl Karla Z. (56), u něhož v Sušici bydlel. Zmlátil ho francouzskou holí tak, že mu zlomil očnici, čelist, nos a způsobil řadu dalších zranění. Esperanza, kterého přivedla vězeňská eskorta, odmítl vypovídat a prohlásil, že chce slyšet osobně všechny svědky. Když soudce oznámil, že Karel Z. není vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu schopen výpovědi u soudu, což potvrdili lékaři, a bude jen přehrán videozáznam jeho dřívější výpovědi, Esperanza vybuchl. Začal křičet na soudce, státního zástupce vyzýval, ať ho poškozenému vyk… Na varování soudce reagoval křikem: „Vykaž mě, nebudu poslouchat ty hov..!“ Soudce ho pak skutečně vykázal a Esperanza se už do soudní síně nevrátil. Na přehrávaném záznamu Karel Z. uvedl, že mu ublížil Esperanza, a ukázal, kde ho zranil. Víc mu vzhledem k jeho stavu nebylo rozumět. Znalec z oboru zdravotnictví soudu řekl, že zranění poškozeného nemohlo být způsobeno např. pádem za schodů, ale že na hlavu bylo působeno násilím.

Líčení bylo odročeno na duben za účelem výslechu svědků. Esperanzovi hrozí až tři roky vězení.