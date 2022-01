Případ, který policisté z Orlickoústecka uzavřeli, se stal v polovině listopadu. Tehdy pod záminkou potřeby dolití vody do chladiče zazvonili tři muži ve věku 23 až 27 let u pětačtyřicetiletého muže. O něm však věděli, že je handicapovaný. „Jeden z nich šel s poškozeným pro vodu, další dva mu mezi tím začali prohledávat byt, jelikož si mysleli, že by se tam mohlo nacházet několik desítek tisíc korun,“ vysvětlila policejní mluvčí Dita Holečková. Peníze ale uvnitř bytu nenašli, odnesli si tak „alespoň“ mobilní telefon a notebook.

To jim však bylo málo. Asi o hodinu později se do stejného bytu vrátili. Slíbili, že ukradené věci vrátí, když s nimi muž pojede do bankomatu a tam vybere 15 tisíc korun. „Ze strachu muž souhlasil, sedl do auta, ale bankomat mu žádné peníze nevydal, jelikož na kartě byl překročen denní limit pro výběr,“ sdělila Holečková.

V této fázi svého plánu muži splnili, co slíbili. Postiženého muže odvezli domů a telefon i notebook mu vrátili. Muži stále nedostali kýženou hotovost, a tak se do bytu po krátké době opět vrátili. Jeden z nich se dal s poškozeným do řeči a přitom mu chtěl odcizit platební kartu. To se mu také podařilo, poškozený si toho však všiml a v útěku se mu snažil zabránit. Neúspěšně.

Zloději se následně dali na útěk a odjeli rovnou k bankomatu, ze kterého postupně vybrali 30 tisíc korun a peníze si rozdělili. Stěží uvěřitelnou akci zakončili tím, že pod legendou, že platební kartu našli, ji vrátili muži zpět.

Kriminalisté z Orlickoústecka minulý týden tři muže obvinili, a to z pořádné řádky trestných činů, mezi kterými nechybí ani vydírání, krádež, porušování domovní svobody a mnoha dalších. „V případě prokázání viny každému hrozí trest odnětí svobody v délce až pět let,“ dodala Holečková.