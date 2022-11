„Oznamovatelé uvedli, že za zábradlím stojí osoba, která se chystá spáchat sebevraždu skokem z mostu. O události jsme vyrozuměli obvodní oddělení Policie ČR a na místo jsme vyslali naše autohlídky. Hlídku vyslala i Policie ČR,“ řekl zástupce velitele Městské policie Písek Jaroslav Rapant.

Strážníci na místo, kde se schylovalo k tragédii, dorazili jako první. „Za zábradlím přemostění silnice stál asi třicetiletý muž a oběma rukama se ho držel. Hovořila s ním žena, která šla náhodou kolem. Strážníci hned převzali iniciativu a začali s ním mluvit. Dozvěděli se od něj, že se mu v životě nedaří a má nepřekonatelné problémy, proto chce svůj život ukončit skokem z výšky,“ přiblížil Jaroslav Rapant.

Horké chvíle vyjednávání

Strážníci se podle mluvčí města snažili muži sebevraždu rozmluvit, on ale na svém záměru trval. Dokonce se pustil zábradlí a připravoval se na skok. "Nicméně po chvíli se zábradlí opět chytil. Následovalo další vyjednávání. Jeden ze strážníků se snažil muže uklidnit a úmysl spáchat sebevraždu mu rozmlouval. Muž se však ale znovu pustil zábradlí a nebezpečně se naklonil mimo přemostění komunikace," popsala horké chvíle Petra Měšťanová.

„Bylo jasné, že je odhodlán z mostu skočit. Ve chvíli, kdy byl otočen zády ke strážníkům a stále s nimi hovořil, ho jeden z našich mužů uchopil za tělo a levou ruku, za pravou paži ho chytili další dva strážníci a přetáhli ho přes zábradlí na komunikaci,“ popsal dramatické okamžiky zástupce velitele.

Poté ho strážníci odvedli do služebního vozu, kde byl pod dohledem. Mezitím se na místo dostavily v těsném sledu autohlídka Policie ČR a lékař rychlé záchranné služby.

Strážníci pak muže převedli do sanitky, kde jej do péče převzali zdravotníci. Hlídku Policie ČR pak seznámili se všemi skutečnostmi, které se odehrály do jejich příjezdu.