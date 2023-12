Den po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, při které zemřelo 14 lidí a střelec, policie zveřejnila detaily celého zásahu. Zásadní úlohu sehrály takzvané prvosledové hlídky. Jak tyto relativně nové útvary fungují a co přesně se na místě tragédie dělo, Deník.cz zmapoval v následujícím přehledu. Odpověď na otázku, zda v něčem policisté selhali, odhalí až případné vyšetřování v dalších dnech a týdnech.

Policejní zásah na římse budovy fakulty v Praze po útoku střelce | Foto: ČTK

Jak policie postupuje v případě nahlášené střelby. Které hlídky konají jako první?

Na místo vyrážejí jako první takzvané prvosledové hlídky. V případě čtvrtečního zásahu dorazily k budově pražské filozofické fakulty do pěti minut od ohlášení. Začátek akce není zpočátku koordinovaný, neboť policisté se musejí co nejdříve dostat do kontaktu s pachatelem. S příjezdem dalších posil se začínají jednotky koordinovat. Organizaci přebírají jednotliví velitelé. Jeden z nich například organizuje bezpečnou zónu před budovou, kudy se vynášejí zranění a předávají se záchranářům. Další z velitelů se snaží dostat pod kontrolu budovu, v níž policisté pátrají po pachateli. Během té doby jiní policisté na místě určují vážnost zranění jednotlivých obětí a snaží se jim poskytnout první pomoc. Poté, co policisté dostanou budovu pod kontrolu, vytvoří bezpečný koridor, jimž vyvádějí lidi ven.

Takzvané prvosledové hlídky policie zavedla teprve před několika lety. Co mají za úkol, jaké mají vybavení?

Podnětem ke vzniku prvosledových hlídek byla tragická střelba v restauraci v Uherské Brodě v únoru 2015. Jedná se o speciálně vyčleněné policisty z obvodních oddělení, z oddělení hlídkové služby či pohotovostní motorizované jednotky v Praze. V současné době jsou v každém okrese nejméně dvě až tři prvosledové hlídky. Jsou vybaveny lepší balistickou ochranou, tedy neprůstřelnými vestami a helmami, a ve vozech mají třeba i útočnou pušku, například Heckler & Koch HK G36.

Takto vypadal zásah policie na fakultě v Praze:

V čem se prvosledová jednotka liší od zásahové jednotky (lidově zakuklenců)?

Zásahová jednotka je určena k zásahům proti nebezpečným pachatelům. Zpravidla drží službu na svých stanovištích (většinou krajské město) a vyrážejí například do akcí, jako je zatýkání nájemného vraha a podobně. Naproti tomu prvosledové jednotky ve vozech hlídkují ve svém rajónu. Když dojde k nějaké události, míří k ní právě tyto jednotky. Součástí zásahových jednotek jsou i ostřelovači, mají k dispozici těžkou balistickou ochranu či dlouhé pušky. Dalším speciálním policejním útvarem je URNA. Jedná se primárně o protiteroristickou jednotku, která se používá pro nejtěžší případy. K jejímu nasazení musí dát povolení policejní prezident nebo ministr vnitra

Jaká byla role prvosledové hlídky při zásahu na Filozofické fakultě UK?

Značná. Střelba byla nahlášena (jedním ze studentů) na linku 158 přesně v 14.59 a za čtyři minuty už do budovy vstupovali policisté. Jako první to paradoxně byli kriminalisté v civilním oblečení, s krátkou zbraní a lehkou vestou, kteří ale byli tou dobou nejblíže. Vzápětí dorazily i běžné hlídky a právě prvosledová hlídka s delšími zbraněmi a silnějšími vestami. Díky tomu, že kriminalisté i prvosledové hlídky začali na útočníka rychle pálit, zahnali ho na střechu. Jinak by podle policie byl počet obětí ještě vyšší, pachatel měl totiž na místě velké množství nábojů. Fakt, že do budovy vběhli i méně ozbrojení policisté, ocenil ministr vnitra Vít Rakušan. Ředitel pražské policie Petr Matějček popsal, že prvosledové hlídky jsou v útoku na střelce pravidelně školeny. Například v Praze se letos odehrálo už sedm takových taktických cvičení.

Video ze zásahu policie na filozofické fakultě:

Proč měli studenti při evakuaci ruce nad hlavou, případně museli vycházet ve „ve vláčku“ - s rukama na ramenou člověka před sebou?

Evakuace osob probíhala v době, kdy policie ještě netušila, zda pachatel neměl komplice, který by se díky policejnímu kordonu mohl dostat ven a tam pokračovat ve střelbě. Studenti byli převáděni do protější budovy Rudolfina, kde byli ošetřeni a vyslechnuti. Šéf pražské policie své kolegy pochválil, že i v tomto ohledu přesně dodrželi pravidla.

Zásadní byla role policie i v ošetřování raněných na místě. Jak vypadala?

Byli to právě policisté, kteří se jako první pokoušeli zachraňovat studenty postřelené ve třídách. V té době nebylo jasné, zda v budově není další střelec, proto raněné vynášeli ven do záchranářského kamionu a sanitek. Neohrozili tak život záchranářů, a ti se v zákrytu mohli věnovat své práci. Všech 25 zraněných se podařilo do hodiny dostat do nemocnic.

Konala policie správně, když nejprve mířila do FF UK v Celetné a nikoliv do budovy na Palachovo náměstí, kde střelec spustil palbu?

Policie je v tuto chvíli přesvědčena, že jednala správně. Původně totiž šla na fakultu hledat mladíka, který se (dle ohlášení kamarádky) chtěl pokusit o sebevraždu. Jakmile policisté zjistili, že v domě mladíka je zastřelený jeho otec, vyhlásili pátrání a vydali se do Celetné, kde měl v tu dobu mít výuku. Ještě před tím hlídka policie zastavila i na Palachově náměstí, kde sice mladík neměl být na výuce, ale přesto se tam na něj dotazovali. Policie na páteční tiskové konferenci naznačila, že se pachatele snažila zaměřit i pomocí signálu jeho mobilního telefonu. Zda se to v husté zástavbě v centru Prahy povedlo a s jakou přesností, ale kriminalisté zatím neupřesnili.

Bude se postup policie zpětně prošetřovat?

Šéf pražské policie Petr Matějček to nevyloučil, zároveň ale zdůraznil, že žádné pochybení na straně zasahujících policistů zatím nevidí. Matějček se přitom ve čtvrtek zúčastnil zásahu a to, co viděl po řádění střelce uvnitř budovy, jím dle jeho slov upřímně otřáslo. Tři zasahující policisté už také vyhledali služby intervenčního psychologa.

Měl dostat střelec zbraň?

To je jedna z věcí, na které se teď kriminalisté zaměří. Podle Matějčka se prověří to, zda mohlo jít o selhání jednotlivce (nekvalitní posudek praktického lékaře) nebo systému. Pachatel byl vzorný student, bez záznamu v rejstříku a byl legálním držitelem celkem osmi zbraní, dvě z nich byly „dlouhé“. Včetně brokovnice, se kterou nakonec na střeše fakulty spáchal sebevraždu. Ministr vnitra Vít Rakušan připomněl, že ve sněmovně je nyní shodou okolností novela zbraňového zákona, která držení zbraní zpřísňuje a policii umožní snáze odebírat legálně držené zbraně. Zbraň policie odebere i preventivně, třeba jen za to, že člověk slovně útočil na sociálních sítích. Obchodníci budou hlásit všechny větší a podezřelé prodeje zbraní. Lékaři se nově dostanou do počítačového systému o držitelích zbraní a zpřísní se prohlídky uchazečů o zbrojní průkaz. K tomu se zavede i posouzení psychologa.

Pachatel je mrtvý. Jak teď bude policie hledat motiv? Které kriminalistické metody může nyní používat?

Podle profesora kriminalistiky Jiřího Strause se v takových případech zpravidla jedná o neurotické jedince. „Mívají defekt na duši, protože není normální zabíjet lidi. Nosívají si to třeba už z dětství, kdy mohli být šikanováni, uzurpováni nebo tam mohl být špatný přístup rodičů,“ popsal. Motivem pak často bývá nenávist ke společnosti a touha se někomu pomstít. Proto zabíjí anonymní dav. Policie se v tomto konkrétním případě bude pídit po motivu například i pomocí psychologických zkoumání nebo informací pramenících z komunikace na sociálních sítí.

Policie čelila kritice po zásahu v restauraci Družba v Uherském Brodě v roce 2015, kde zemřelo osm lidí. Co se od té doby změnilo?

Jsou to hlavně v úvodu zmiňované prvosledové hlídky v každém okrese. Tehdy se mimo jiné čekalo, než do Brodu dorazí zásahová jednotka z krajského města. Třiašedesátiletý obyvatel Uherského Brodu Zdeněk Kovář tam vstoupil krátce po poledni do místní restaurace Družba a začal pálit do lidí. Dvě hodiny byl v restauraci zabarikádovaný (mezitím stihl zavolat televiznímu reportérovi a stěžoval si na šikanu a ubližování úřadů). Části lidí se podařilo před střelbou utéci zadním vchodem, jeden muž se celou dobu skrýval na WC. Když policie po dvou hodinách vyjednávání vtrhla do restaurace, útočník se zastřelil. Pomalý postup strážců zákona tehdy kritizovali i politici.