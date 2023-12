Útok střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze je tragickým mezníkem. Podle odborníků z oblasti bezpečnosti ale nebylo otázkou, zda se to může stát i v Česku, ale kdy se tak stane. „Bezpečnostní situace se zhoršuje po celém světě, lidé víc trpí psychickými problémy, které nezvládají. Musíme na to reagovat,“ říká v rozhovoru pro Deník prezident Asociace vyjednavačů Radim Pařík.

Policejní zásah na římse budovy fakulty v Praze po útoku střelce. | Foto: ČTK

Střelecký útok takového rozsahu ve škole, se stal v Česku poprvé. Změní se nyní bezpečnostní situace ve školách a veřejných budovách?

Zcela určitě a rozhodně by se měla posunout směrem k západním zemím. Máme v tomto ohledu stále co dohánět. Určitě by se měly standardem stát bezpečnostní rámy.

Ty v nedávné době vzbudily, byť v jiných souvislostech, velkou diskuzi.

V tomto případě jsou ale zcela na místě. Jde o lidské životy. Dnes je velká spousta veřejných budov, školy i úřady, absolutně bez ostrahy, bez kontrol. To se musí změnit.

Prezident Asociace vyjednavačů Radim PaříkZdroj: se svolením Asociace vyjednavačů

Je možné, že by se takový útok opakoval?

Zatím jsme o takových útocích slyšeli z jiných států, ale bohužel víme, že jsou inspirací pro další pachatele, v tomto funguje nápodoba. I u nás nebylo otázkou, zda se to někdy stane, ale kdy. Bohužel.

Pokud se lidé dostanou do podobné situace jako studenti fakulty, jak se nejlépe zachovat, pokud je možné nad tím v tu chvíli přemýšlet?

Nezapomenout zhluboka dýchat, to může pomoci překonat paniku. Ti, kteří mají možnost, by se měli zamknout a vůbec na sebe nepoutat pozornost. Pokud to nejde, jsou například v blízkosti střelce, je nejlepší lehnout si na zem a předstírat mrtvého. Pachatel si tam nepřišel povídat, ale zabíjet.

