Střelbu na motorkáře ve Vysoké na Havlíčkobrodsku by mohli kriminalisté vyšetřovat i jako pokus o vraždu. Incident se stal v pondělí kolem půl šesté v podvečer na louce poblíž chat a sjezdovky v obci Vysoká. Obětí se stal pětadvacetiletý mladík na motorce. Podle informací Deníku na něj vystřelil zatím neznámý člověk z krátké střelné zbraně větší ráže. Zasažen měl být do nohy či zadní části těla a břicha. Postřelený mladík si měl pomoc zavolat sám. Do nemocnice byl transportován vrtulníkem. Jeho zranění lékaři popsali jako středně těžké. Už v úterý byl mimo ohrožení života a ze zranění se zotavoval na jednotce intenzivní péče. Zda už hovořil i s policisty, není jasné. Policie zatím nechce k případu zveřejňovat žádné podrobnosti.

„V tuto chvíli není možné poskytnout další informace, a to vzhledem k časné fázi a v zájmu probíhajícího prověřování,“ sdělila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Do míst střelby raději nechoďte, varuje starosta

Neobvyklý incident zaskočil obyvatele Vysoké a okolí. Starosta obce Martin Vondrák se domnívá, že lidem žádné nebezpečí nehrozí, přesto doporučil do dopadení střelce do míst v okolí incidentu raději nechodit. „Nechci nikoho strašit, ale jistota je jistota. Lidem jsme řekli, ať zatím do těch míst nechodí. Taktéž jsme to doporučili členům jezdeckého klubu, kteří často po okolí vyráží na koních,“ nastínil Vondrák.

Kdo a proč na motorkáře střílel, je zatím záhadou. Stát se mohlo cokoli, od náhodného střelce až po cílený útok. Podle starosty není postřelený mladík z jejich obce. „Nikdo ho nezná. Motorkáři tudy často jezdí, ale spíš ve skupinkách, tenhle byl sám,“ podotkl Vondrák.

Střelec podle něj mohl na motorkáře čekat a celé se to muselo odehrát během několika málo minut. „Myslím, že můžeme vyloučit myslivce, kteří krátké zbraně většinou nepoužívají, navíc v okolí není žádný posed,“ míní Vondrák. Podle něj není pravděpodobné ani to, že by po motorkáři střílel někdo, komu se nelíbilo, že mu jezdí po louce.

Kamerový záznam

Odkud a jak se na místo střelec dostal, není známo. Vyloučeno není ani to, že se střelec a oběť znali a šlo o plánované setkání, které se z nějakého důvodu mohlo zvrtnout. Policie bude muset například zjistit, jestli byl motorkář postřelen z blízka či z dálky, za jízdy, nebo když stál.

Kriminalisté mají k dispozici i kamerový záznam, na němž je průjezd motorkáře obcí zachycen. Z něj je mimo jiné patrné, že motorkář měl na zádech menší batoh. Jestli ho měl u sebe i po příjezdu záchranářů, není známo. Pokud by ho ale neměl, mohla by to být důležitá stopa. Okolí místa činu také prohledávali policejní technici pomocí detektoru kovů. S největší pravděpodobností se snažili najít vystřelené patrony. Zda něco našli, není jasné. Celý případ zatím vzbuzuje více otázek, než odpovědí.