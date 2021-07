S budovou úřadu má pobočka Libeřských lahůdek společný dvůr. Často se stává, že se lidé vzájemně potkávají při pauze na cigaretu. Dělí je pouze zídka. „Neslyšeli jsme vůbec žádný výstřel,“ řekla Pražskému deníku paní Kateřina. Prý ani úřednice, které v inkriminovanou dobu kouřily venku, si ničeho nevšimly.

„Ale pak nastal mumraj. Do prodejny vrthli ozbrojení policisté a řekli nám, co se děje,“ dodala svědkyně události. Na místo činu totiž vyrazil také Útvar rychlého nasazení (URNA). Kriminalisté prohledávali budovu, když zjistili, že je „čistá“, vyslechli všechny přítomné zaměstnance a pustili je domů. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR bylo až do pátku uzavřeno. S žurnalisty se nikdo nemohl bavit.

Z úterního útoku byl evidentně v šoku i pan Zdeněk, další zaměstnanec lahůdkářství v Bělehradské ulici. Ani on do příjezdu policejních hlídek neměl tušení, co se v sousedním domě odehrává. Policisté ihned po nebezpečném vrahovi vyhlásili pátrání. Podle jednoho z hlášení na linku 158 viděli podezřelého muže v Nuslích. Příslušníci URNA proto okamžitě vyrazili na místo, ale oznámení se ukázalo jako negativní. Policisté v civilu zadrželi muže na útěku až v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí.