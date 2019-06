Od soudu si Polák odnesl jednoletý podmíněný trest.

Rodič, který konflikt u školy na náměstí Svornosti vyvolal poté, co syna nemohl před začátkem hodiny plavání nechat ve škole, čelil u soudu také obvinění z pokusu o vraždu. „Obžalovaný ze své zbraně dvakrát vystřelil do vzduchu a jednou do země. Nelze mu tak prokázat úmysl ublížit,“ odůvodnila předsedkyně senátu Andrea Svobodová rozsudek, při kterém byl Polák obvinění z pokusu o vraždu zproštěn.

Obžalovaný rozhodnutí soudu přijal. „Uvědomuji si spoluvinu na celé situaci a stydím se za to,“ uvedl Polák při závěrečné řeči.

Lhůtu na odvolání si na rozdíl od obžalovaného ponechal státní zástupce. Soudní jednání bude pokračovat v září, a to procesem s učitelem Petrem Haškem. Ten totiž na rodiče, kterého se mu podařilo odzbrojit, sám vystřelil a vážně jej zranil. Za pokus o zabití mu hrozí až deset let ve vězení.