Na místo ihned vyrazila hlídka. Přes křoví strážníci viděli že mladé ženě sedící na lavičce skutečně leží u nohou pistole. „Proto se služebními zbraněmi v rukou a hlavněmi namířenými k zemi rychle a nepozorovaně přistoupili k ní a ženu i její dva známé důrazně vyzvali, aby okamžitě odstoupili. Jeden ze strážníků současně nohou odsunul zbraň na bezpečné místo mimo dosah trojice,“ popsal zásah mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Na první pohled bylo absolutně nerozeznatelné, jestli se opravdu jedná o skutečnou střelnou zbraň nebo maketu. Vyražené měla i sériové číslo.

Při bližším prozkoumání strážníci zjistili, že je to airsoftová pistole s plynovou kartuší. „Dvacetiletá žena i třiatřicetiletý muž přiznali, že z ní v parku opravdu opakovaně stříleli. Přivolaní státní policisté vyloučili spáchání trestného činu, strážníci proto sobotní případ předávají k projednání ve správním řízení,“ doplnil mluvčí.

Držitel zbraně této kategorie ji podle zákona nesmí nosit viditelně na veřejnosti. Je také výslovně zakázané se zbraní na veřejně přístupném místě jakkoliv manipulovat, pokud je dotyčný pod vlivem drog, alkoholu nebo i léků. Trojice se však vystavila ještě mnohem většímu nebezpečí. Zbraň působila naprosto autenticky a při neopatrném zacházení by mohla způsobit paniku. Ozbrojený člověk, který by se cítil v ohrožení, by mohl za určitých okolností cítit potřebu se bránit a v krajním případě použít svoji zbraň.

Zdroj: Městská policie Brno