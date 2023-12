Tragédie, která se ve čtvrtek odpoledne odehrála na filozofické fakultě v Praze, se začala odvíjet již o několik hodin dříve. Policie krátce po poledni začala zjišťovala činnost a pohyb muže, který pak střílel v budově na pražském Palachově náměstí.

Tiskový brífink ke střelbě v Praze 21. prosince | Foto: Deník/Radek Cihla

Policejní prezident Martin Vondrášek na tiskové konferenci uvedl, že Policie České republiky obdržela ve čtvrtek ve 12:20 hodin zprávu o tom, že čtyřiadvacetiletý muž z obce Hostouň na Kladensku měl odjet do Prahy s tím, že se svěřil, že si chce vzít svůj život. „Ve 12:45 hodin jsme dostali informaci o tom, že v té samé obci byl nalezen mrtvý muž,“ uvedl policejní prezident. Záhy policisté zjistili, že je to otec mladého muže.

Jaké byly největší masové střelby v dějinách Česka? Více v textu:

Největší masové střelby v dějinách Česka: Ostrava, Uherský Brod a teď i Praha

Rychle také zjistili, že podezřelý je studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a to, že ve fakultním objektu v Celetné ulici má mít ve 14 hodin přednášku. Bezodkladně proto přijeli do Celetné a objekt evakuovali.

Minutu před patnáctou hodinou obdrželi informaci o střelbě na Palachově náměstí, přičemž podle policejního prezidenta v řádu jednotek minut na místo dorazili první policisté. Posléze zásahová jednotka. Následně dostali policisté zprávu, že na ochozu školy se nachází bezvládné tělo střelce.

Ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma pro ČT24 uvedl, že střelce viděl na vlastní oči. „Osobně jsem byl svědkem toho, jak pachatel stál na ochozu a střílel směrem k Mánesovu mostu,“ popsal situaci.

Střelec Prahy? Zřejmě student historie:

Stojí za střelbou v Praze student historie? Policie našla tělo jeho otce

Nedoma byl v době začátku střelby dle svých slov ve své kanceláři, jejíž okna vedou k Vltavě, následně přešel na jiné místo a viděl dění na náměstí a na ochozu fakulty. „Nemohu říct jistě, jestli to byl pachatel. Viděl jsem mladého člověka, který měl v ruce zbraň typu samopal. Střílel opakovaně, s určitými prodlevami, pak vystřelil, dal ruce nahoru a zbraň hodil dolů na vozovku. Ta zůstala ležet na přechodu pro chodce,“ uvedl Nedoma.

Poté se na místě objevilo velké množství policistů, další na ochozu fakulty. Eliminaci střelce už Nedoma neviděl, ale sledoval, jak policie od budovy odvádí lidi.

Jedna dívka před útočníkem utekla na střechu, tam se zranila. Nakonec ji sanitka odvezla do nemocnice. Podle svědkyně střelby je jednou z obětí vysokoškolská učitelka bohemistiky.

Patnáct mrtvých, přes dvacet zraněných

O život podle Vondráška přišlo více než patnáct lidí, včetně střelce. A minimálně 24 jich bylo zraněno. Záchranáři a další příslušníci složek Integrovaného záchranného systému jim poskytli bezodkladnou péči.

Na sociální síti X záchranáři uvedli, že celkem ošetřili 11 vážně zraněných, 8 středně závažně a 5 lehce zraněných. „Všichni pacienti jsou již transportováni posádkami do pražských nemocnic. Poslední pacient opustil v sanitce místo v 16:56,“ uvedli mimo jiné.

Co říká o střelbě v Praze bývalý člen URNA:

Bývalý člen URNA: Lidé na útoky střelců nejsou připraveni. Měli by se školit

Policisté byli k sedmé hodině večer nadále v objektu filozofické fakulty, v průběhu podvečera prováděli například pyrotechnické prohlídky. Ty později ukončili. Místo činu stále ohledávají.

V tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, že pachatel je spojen s jakoukoliv teroristickou organizací. Stále vyšetřujeme identitu obětí. Útočník byl však eliminován.

Vondrášek informoval také o tom, že střelec se zřejmě inspiroval obdobným hrůzným činem ze zahraničí. Statusy ze sociální sítě Telegram naznačují, že konkrétně šlo o střelbu na škole v Rusku.

Pozůstalým policejní prezident vyjádřil upřímnou soustrast a uvedl, že brzy policisté zveřejní číslo, kam se budou moci obrátit se žádostí o krizovou pomoc. Později policisté linku zveřejnili: 974 823 158.

Pomoc od In Iustitia Pomoc přeživším, svědkům a blízkým obětí na sociálních sítích už nabídla organizace In Iustitia. Mohou volat na krizové linky 773 177 636 či 773 177 844, kde jsou vyškolení interventi. „Linka bude v provozu celou noc i zítřek. Může být přetížená, všem ale zavoláme zpět. Případně se můžete také ozvat přes SMS,“ uvedli zástupci organizace.

Informace o vývoji tragické události bedlivě sledují například bývalí studenti táborského gymnázia, kteří tam mají své spolužáky. Okamžitě si po sítích začali předávat informace o tom, zda jsou všichni v pořádku.

„Naše děti jsou naprosto v šoku. Jsou tam jejich spolužáci i ze základky. Dlouho se jim jedna z kamarádek neozývala, tak vůbec nevěděli, co se jí stalo. Až teď, asi před půl hodinou, se jim ohlásila ze sanitky. Tak snad bude v pořádku. Děti vůbec nechápou, co se to vlastně stalo," sdělila Deníku matka spolužáků z Tábora. Následně doplnila, že daná studentka byla ve třídě, kde se střílelo, a při útěku na střechu si zranila nohu.

Krátce po čtvrt na osm večer vystoupil na krátkém brífinku premiér Petr Fiala, který vyjádřil soustrast blízkým a přátelům a mluvil o potřebné sounáležitosti.