Podle ředitele Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Petra Koloucha zvládli policisté ze zásahové jednotky lidem zraněným při čtvrteční střelbě pomoct rychle a dostatečně. Díky jejich reakci se jim ošetření dostalo možná až o 20 minut dříve, než kdyby se čekalo na ukončení zásahu. Záchranáři totiž do budovy s aktivním střelcem vstoupit nesměli.

Pražští záchranáři využili i speciál Golem | Foto: Deník/Milan Holakovský

Kolik záchranářů ve čtvrtek u filozofické fakulty zasahovalo, a jakou část celkové kapacity pražské záchranné služby představovali?

Celkem šlo zhruba o sto lidí. Praha měla stále k dispozici dalších padesát procent sanitních vozů. Podle plánu krizové připravenosti jsme hned informovali záchrannou službu v našem okolí, tedy ve středních Čechách. Okamžitě nám vyšli vstříc a starali se o případy v hraničních částech Prahy. Kromě toho jsme povolali i takzvané poskytovatele přednemocniční neodkladné péče, což jsou licencovaní soukromí dopravci. Konkrétně šlo například o společnosti Meditrans, Pragomedika Plus nebo o Asociaci samaritánů, ale i další.

Masový vrah? Případ z Prahy vykazuje znaky sériového, říká expert Jiří Straus

Jak dlouho byl záchranný systém takto maximálně zatížen?

Uklidnili jsme ho v podstatě do hodiny. Vysokokapacitní transportní vozidlo Fénix a modul Golem byly na místě do deseti minut po nahlášení události, dalších zhruba deset minut trvalo rozvinutí, zastřešení a otevření pracovišť. Ještě dříve tam ale byla naše první posádka rychlé zdravotnické pomoci, potom najížděli i další poskytovatelé. Starali jsme se o 26 lidí, kromě úrazů tam byla i jedna nevolnost.

Podstatné je, že pracujeme rutinně a ve chvíli, kdy máme potvrzený konečný počet pacientů, tak je po stabilizaci začínáme vozit do nemocnice. Okamžitě tedy uvolňujeme síly a prostředky, které už na místě nejsou potřeba.

Zdroj: Milan Holakovský

Jak velkou komplikací bylo, že jste do budovy nemohli vstoupit, a první pomoc zraněným poskytovali policisté?

Pokud jde o takzvanou nebezpečnou zónu s aktivním střelcem, do ní záchranná služba nesmí. Tam může jít pouze policie. My ale s prvosledovými hlídkami, které má pražská policie k dispozici, dlouhodobě spolupracujeme. Primárně je to pohotovostní motorizovaná jednotka, sekundárně zásahová jednotka krajského ředitelství policie Praha a místních oddělení.

Všechny tyto prvosledové hlídky s našimi lidmi opakovaně cvičí a jsou námi proškoleni, takže jsme viděli výsledek naší dlouholeté spolupráce.

Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města PrahyZdroj: se svolením ZZS HMP

Policisté tedy zraněným pomáhali spolehlivě?

Ze zákona tam nesmíme, ale věděl jsem, že tam jsou proškolení policisté. Proto jsem na místě rozhodl, že nebudeme čekat na to, až bude budova bezpečná a velitel policie nás tam pustí. Zorganizovali jsme to tak, aby nám vynášeli zraněné do našeho bezpečného prostoru, kde jsme zřídili takzvané pracoviště neodkladné péče. Myslím si, že jsme tím pro zraněné dostali k dobru navíc nějakých patnáct, dvacet minut.

Jak konkrétně mohli policisté zraněným pomoci?

V případě masivního krvácení nasadili na končetiny turnikety, tedy škrtidla, která mají zastavit krvácení. Kde to bylo potřeba, provizorním ošetřením zajistili dýchací cesty. Dále se ale nezdržovali a rovnou začali lidi snášet po schodech ven. Další ozbrojenci jim k tomu udělali koridor a oni nám je dali za roh, tam, kam nešlo dostřelit. My jsme si je převzali a policistům dali transportní prostředky pro další zraněné.

Přehledně: Jak fungují prvosledové hlídky, které zahnaly střelce z fakulty

Na tiskové konferenci jste zmínil, že s takto velkým počtem střelných poranění šlo o neobvyklý zásah. V čem se situace lišila od běžných hromadných zásahů, typově třeba velkých dopravních nehod, například srážek tramvají?

U dopravních nehod dominují zlomeniny, zato principem střelného poranění je, že střela s relativně malým vstupem způsobuje poměrně velkou devastaci uvnitř orgánů. Žádné auto se nenabourá v takové rychlosti, jakou člověku projde do těla projektil. Zatímco zlomeniny můžeme zadlahovat, tato zranění na místě vyřešit neumíme. Všichni tito pacienti proto musí být operačně zrevidováni. Kromě toho, že střela přinese dovnitř kinetickou energii, je tam ještě otázka infekce, protože střela je špinavá.

Zamkli jsme dveře a posílali sms blízkým. Všude byla krev, popsal student masakr

Prokázalo ostré nasazení, že je váš plán pro obdobné krizové situace ideální, nebo na něm přece jenom můžete něco vylepšit?

Vyhodnocení zásahu je ještě před námi, ale kupříkladu vidíme, že místo poměrně neforemných nosítek jsou v takovém případě vhodnější transportní sítě. Mají všechny parametry takové, jaké mají mít, ale jsou tmavé. Proto chceme nové nakoupit v červené barvě. Zasahující policie je v tmavém oblečení a když budou sítě červené, tak hned bude v tomto směru jasnější přehled.

Další věc je, že při aktivaci traumaplánu avizujeme nemocnicím pacienta a oni nám velmi rychle zpět potvrzují, že ho přijmou. Změníme proceduru a na potvrzení už nebudeme čekat. Jsou to sice v podstatě jednotky minut, ale my se chceme poučit a posunout dál.