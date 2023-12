Děti a studenti by měli projít kurzy, jak se zachovat v případě, že do školy vtrhne útočník. Myslí si to bývalý příslušník policejní jednotky URNA, voják a dnes instruktor sebeobrany Lumír Němec. Reagoval tak na čtvrteční řádění střelce na pražské filozofické fakultě.

Lumír Němec, bývalý náčelník speciálního oddělení SOG | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jak policie postupuje v případech, jako byla událost na pražské univerzitě?

První na místo přijíždějí prvosledové jednotky, po nichž následují další policisté. Zásahové jednotce nebo URNA to nějakou dobu trvá. Cílem prvosledových jednotek je eliminace útočníka, aby zamezily dalším ztrátám na životech.

Policisté tedy vědí, jak v takových situacích reagovat?

Na to jsou cvičeni. Získávají informace, kde se útočník nachází a pak propátrávají budovu. Primární je eliminace útočníka.

Budova filozofické fakulty je rozsáhlá a členitá. Je těžké v podobných budovách zasahovat?

Čím členitější a rozlehlejší budova je, tím je to obtížnější. Proto je pro policisty v prvním okamžiku klíčová informace, co a kde se to stalo a kde by se ten útočník mohl pohybovat. Čím víc policistů se tam pak sjede, tím lépe.

Podobné události nejsou v České republice obvyklé…

Základní problém je, že na to nejsme připraveni, a tím nemyslím jen bezpečnostní složky. I když zvýšíte počet policistů na trojnásobek, stejně nemohou být všude. Při útoku na měkký cíl je v podstatě jedno, jestli si vyberu tuhle školu, nebo jinou. Proto je velmi důležitá připravenost budovy a připravenost samotných lidí. Ti se chtě nechtě musejí smířit s tím, že bezpečnostní situace se mění a oni musejí přijmout část odpovědnosti na sebe. Měli by aspoň podvědomě vědět, jak v těchto situacích reagovat. To výrazně zvyšuje jejich šanci na přežití.

Jak by ta připravenost měla vypadat, kde by se to ti lidé měli učit?

Dlouhodobě se to učí v Izraeli nebo ve Spojených státech. Nějaká opatření přijalo i české ministerstvo vnitra. Základní pravidlo se skrývá ve třech slovech – uteč, ukryj se, bojuj. V okamžiku, kdy lidé o tomto vědí, tak máte šanci, že budou reagovat. Naše společnost Thor se tím zabývá od roku 2015. Když jsme tyto kurzy připravovali, tak jsme nevymýšleli nic nového. Dával jsem to dohromady s Izraelci a Američany. Ptal jsem se jich, jestli vůbec má smysl dělat školení pro lidi, kteří absolvují jen čtyřhodinovou výuku a pak se s tím už nikdy nesetkají. Odpověděli mi, že s tím mají velmi dobrou zkušenost. Když se totiž něco takového stane, tak lidé, kteří s tím mají zkušenost, mají velkou šanci, že se jim v hlavě otevře šuplík se scénářem a vědí, co mají dělat.

Co by tedy lidé měli v takových případech dělat?

Pokud mohu utéct, uteču. Pokud ne, schovám se, zabarikáduju se a počkám na vyřešení. V případech teroristických útoků nebo aktivního střelce existuje pravidlo, kterému se říká pravidlo prvních zamčených dveří. Spočívá v tom, že člověk, který zaútočí, ví, že mu od prvního výstřelu běží nějaký čas. Nechce vyhledávat lidi v zamknutých místnostech, ale chce jich pozabíjet co nejvíc za co nejkratší čas. To, že se zabarikádujete v nějaké místnosti, výrazně zvyšuje vaši šanci na přežití. Ale je to stále o tom, že vím, co mám dělat. V takových budovách, jako je filozofická fakulta, kde je množství schodišť a nevíte, kolik útočníků se tam pohybuje, je to to nejbezpečnější řešení.

Měly by být na možné útoky připraveny i samotné budovy?

Měl by tam být systém varování. Když se něco stane, měla by tam být možnost spustit poplach. Když někdo začne střílet například na přízemí, aby to věděli třeba lidé ve čtvrtém patře. Ale to musí jít ruku v ruce s proškolením lidí.

Když tedy nemohu utéct ani se ukrýt, třetí pravidlo je bojuj. To je asi nejrizikovější…

Lidé mají dvě možnosti. Buď neudělám nic a určitě umřu, nebo zkusím něco udělat a třeba mi to vyjde. Šance lidí, kteří začnou něco dělat, se výrazně zvyšuje.

Měly by tedy školy dělat pro tyto případy nějakou přípravu?

Určitě. Nějakým způsobem na školách probíhá. Některé školy si dělají analýzy budovy a některé si dělají i školení. Školení by měly probíhat přímo na školách a měli by se ho zúčastňovat nejen pedagogové, ale i žáci.

Myslíte si, že podobných útoků bude v České republice přibývat?

Věřím, že ne, ale nikdy nemůžeme vyloučit, že se to stane. Když se ale podíváme do světa, tak statistika aktivních střelců a teroristických útoků stoupá. Doufejme, že se to nestane, ale buďme na to připraveni.