Střelba v třinecké nemocnici: Policisté zveřejnili podrobnosti, muže obvinili

Policisté v této souvislosti zadrželi dva muže ve věku 44 a 46 let, kteří vyhrožovali vrátné a napadli ochranku.

"V průběhu včerejšího a dnešního dne proběhly domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor. Dále kriminalisté vyslechli svědky a ostatní osoby, zajistili u jednoho z podezřelých 5 ks zbraní a přes 1 500 ks střeliva. Zajištěné zbraně a střelivo budou zaslány k odbornému zkoumání," komentovala vyšetřování ve čtvrtek mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Mladšího ze zadržených obvinil dnes policejní komisař ze zločinu vydírání a přečinu výtržnictví. Staršímu muži bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.

"Protiprávního jednání se měli dopustit tím, že dne 8. června dvě hodiny po půlnoci nejprve starší z mužů při převozu sanitním vozidlem do nemocnice k ošetření, měl vyhrožovat zasahujícím zdravotníkům fyzickým napadením a zastřelením. Po příjezdu sanitky na parkoviště nemocnice a vystoupení ze sanitky měl odmítnout lékařskou pomoc a následně nereagovat na výzvy ostrahy k opuštění areálu. Měl začít kopat, bouchat do dveří vedoucích k chirurgické ambulanci a po opakované výzvě hlídače, jej měl fyzicky napadnout," popsala dále Jiroušková.

Agresivního pacienta ochranka zpacifikovala a po chvíli pustila. Následně se ale do konfliktu vložil i mladší obviněný muž.

Zajištěná zbraň. Upravená starší verze vojenské československé pušky CZ 858 Tactical 7,62x39 mm.Zdroj: Policie ČR

"Měl zde mít také slovní a fyzický konfliktu s ostrahou nemocnice, poté měl odjet do svého bydliště, kde si měl vzít dvě legálně držené zbraně a vrátit se zpět k nemocnici. U vrátnice měl pod pohrůžkou namířené zbraně (samonabíjecí pušky) požadovat po pracovnicích ostrahy, aby si lehli, když neuposlechli, tak ze zbraně vystřelil do země," dodala mluvčí policie s tím, že na pracovnici vrátnice měl zakřičet, aby mu otevřela vjezdovou závoru.

"Žena z obavy o svůj život, tak učinila. Vjel do areálu, kde hledal svého známého, který se však zde nenacházel a po chvíli odjel pryč. Krátce po události byli oba muži zadrženi v místě bydliště jednoho z nich," dodala závěrem Jiroušková.

Mladšímu z mužů hrozí trest odnětí svobody až do výše osmi let a byl podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Protiprávní jednání staršího z mužů je řešeno na svobodě a hrozí mu trest odnětí svobody do výše tří let.

Vyjádření nemocnice

"Byl zde incident se střelnou zbraní, kdy pachatel, muž, který se choval vulgárně, vystřelil, nevíme z jakého důvodu, zda se domáhal vstupu do nemocnice, nebo byl důvod jiný. Výstřel byl impuls pro naši ochranku, která ho nějakým způsobem zneškodnila, zatím nevím jak, a současně byla přivolána policie, která muže zajistila a odvezla k dalšímu šetření," uvedl už včera v rozhovoru pro Deník ředitel třinecké nemocnice Jiří Veverka.

"Jedná se o korzující hlídku, která ale není přítomna na vrátnici. Je to tady ovšem frekventované místo, které se více hlídá, takže to chlapi měli kousek. Dole pak ještě hlídají urgentní příjem, kam chodí v noci podnapilí a zdrogovaní pacienti, takže sestřičky a doktorky jsou tam za ně taky rády. Jsou to profesionálové, žádní brigádníci v důchodu či při studiu. Je to ovšem otevřený prostor, zdravotnické zařízení, které má primárně poskytovat lékařskou pomoc, takže tu není možná nějaká selekce," řekl na adresu mužů z ochranky ředitel - celý rozhovor s šéfem třinecké nemocnice najdete zde.

Středeční vyšetřování

Mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková již včera po střelbě uvedla, že oba muži jsou podezřelí z vydírání, za což jim hrozí až osmileté vězení.

"Budeme s nimi pracovat, jakmile to okolnosti dovolí. K výstřelu došlo po slovním a fyzickém konfliktu mezi ostrahou objektu a jedním ze zadržených mužů," uvedla po události Jiroušková.

„Celé to tu bylo ohraničené, byla zde policie a všechno si fotila. Ptala jsem se kolegyně: ‚Leni, co se proboha stalo.' Řekla mi, že se střílelo," popisuje svůj středeční nástup do směny na vrátnici kolem půl šesté paní Marcela. Postupně měla čas poslechnout si záznam hovoru, který kolegyně vedla s policií a jež se na vrátnici uchovávají

Jako samopal jen vypadá

Útočná puška (lidově samopal) SA vzor 58. Podle dohadů a neoficiálních zpráv je to právě tato zbraň, z níž se ve středu nad ránem střílelo v třinecké nemocnci. K její automatické (střílející dávky) ani samonabíjecí (jednotlivé rány) verzi však běžní lidé nemají přístup. Pokud si ji tedy nepořídí načerno.

„Samočinné, to jest plně automatické zbraně, se nesmí nabývat, držet ani nosit. Nemluvě o jejich používání," konstatoval Jan Kudela z ostravské střelnice Corrado

O střelbě ze samopalu hovořili hned ten den ráno také lidé na třineckých sociálních sítích. Tématem číslo jedna se stala rovněž mezi zaměstnanci Třineckých železáren