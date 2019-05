Do případu vraždy, ke které došlo na chomutovském sídlišti Písečná v roce 2017, zasáhl Nejvyšší soud. Nařídil propuštění Petra Bendy z výkonu trestu a převedl ho do vazební věznice v Litoměřicích. Jako první s informací přišel server Aktuálně.cz.

Z rozhodnutí soudu vyplývá nejméně to, že je zrušený pravomocný rozsudek. Podle toho si měl Chomutovan ve vězení odsedět sedm let. „Jisté je, že bylo ve věci zrušeno pravomocné rozhodnutí, protože byl obžalovaný převedený z výkonu trestu do vazby. Muselo být zrušeno rozhodnutí vrchního soudu nebo krajského soudu, anebo obou,“ řekl pro Chomutovský deník soudce z ústeckého soudu Jiří Bednář. Ten se kauzou zabýval v prvním stupni a informaci o přesunu do vazby získal ze systému.

Původně měl jít Benda do vězení na 12,5 roku, loni mu ale Vrchní odvolací soud v Praze trest za vraždu snížil na sedm let. Dostal se na spodní hranici trestní sazby. S tím ale nesouhlasil Nejvyšší státní zástupce a chtěl sankci zpřísnit, Benda naopak usiloval o překvalifikování trestného činu. Oba podali dovolání.

Na které z těchto dvou podání rozhodnutí Nejvyššího soudu reagovalo, v tuto chvíli není známo. „Zatím věc nemůžeme komentovat, je to obecný přístup v živých kauzách,“ upozornil mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. „Veřejnost informujeme, až když je vyhotoveno řádné zdůvodnění rozhodnutí a účastníci řízení jsou o něm informovaní,“ poznamenal. To by mohlo nastat do měsíce.

Podle Aktuálně.cz existují dva možné scénáře toho, co bude dál: Nejvyšší soud reagoval na dovolání státního žalobce a bude se nově jednat o výši trestu před vrchním soudem. Anebo vyslyšel Bendu a případ se vrátí k ústeckému soudu, aby se probral nanovo a od začátku.

Noční střelba

K incidentu s tragickým vyústěním došlo 27. května kolem třetí hodiny ráno v Jirkovské ulici. Petr Benda (38) se od své matky dozvěděl, že venku dodávka naráží do lidí. Slyšel hluk a z okna matčina pokoje pak skutečně viděl stříbrnou dodávku, jejíž řidič boural do zaparkovaných aut a najížděl do lidí. Stáli před domem na chodníku. Rozhodl se tak, že vezme spravedlnost do svých rukou, vzal legálně drženou pistoli značky beretta, vyběhl v pyžamu před panelák a na řidiče dodávky, která se vlekla rychlostí osm kilometrů za hodinu, třináctkrát vypálil. Osm ran neminulo cíl. Řidič Radek Š. (34) na místě podlehl zraněním.

Podle svědků událostem před domem předcházela rodinná hádka. Lidé, do kterých řidič najížděl, byli příbuzní. Následná pitva prokázala, že byl pod vlivem alkoholu a marihuany. Protože šlo o muže romské národnosti, jednalo se o tom, zda nebyl čin rasově motivovaný. To se však neprokázalo.

Vrchní soud dospěl k závěru, že Benda bral pistoli do ruky, aniž by měl v úmyslu zmařit život. Za vraždu bez rozmyslu mu uložil trest odnětí svobody v délce sedmi let.