Jeho pád začal v roce 2014, kdy byl společně s dalšími lidmi zatčen při velké razii kvůli možnému ovlivňování veřejných zakázek. Následně skončil ve vazbě, z níž byl později propuštěn. Případ se táhl více než sedm let.

V úterý ho vynesením rozsudku uzavřel Krajský soud v Ostravě, který Dědicovi vyměřil osm let. Samotný Dědic se vyhlášení verdiktu nezúčastnil. Podle některých informací pobývá na zahraniční dovolené.

Využil svých kontaktů

Podle soudu Dědic ovlivňoval zakázky od roku 2008 do roku 2014. K ovlivňování využíval svých tehdejších kontaktů s ostravskými politiky z řad ČSSD. Soudce při čtení rozsudku mimo jiné jmenoval Miroslava Nováka, Simonu Piperkovou, Vojtěcha Mynáře či Lumíra Palyzu, kteří v rámci Ostravy zastávali důležité posty, Novák se stal později hejtmanem kraje.

Jak uvedl předseda senátu Igor Krajdl, díky svým politickým kontaktům se Dědic dostával k důležitým interním informacím. Vzhledem k tomu získal například vliv na chod a řízení Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava (DPO). Od tehdejšího vedení DPO měl mimo jiné k dispozici strategické informace týkající se modernizace vozového parku.

Podle obžaloby pak dokázal zařídit, aby veřejné zakázky vyhrály vybrané firmy. Za to měl převzít milionové úplatky. „Byly to postupně dávané finanční částky.

Následně měly být zakrývány prostřednictvím smluv, označovaných buď jako poradenské nebo smlouvy o kontrolní činnosti,“ vysvětlil již dříve státní zástupce Vít Koupil fungování celého systému s tím, že šlo o klasické úplatky.

Jak Koupil dodal, v případě bylo sloučeno hned několik obžalob. Kromě ovlivňování zakázek se v nich jednalo také o obří daňové úniky v souvislosti s nadhodnocenými reklamními zakázkami. Kromě Dědice bylo souzeno dalších sedm mužů. V úterý dorazil k hlavnímu líčení pouze jediný z nich.

Kromě Dědice soud potrestal i dalších pět osob – čtyři dostaly třicetiměsíční podmínku, pátá stráví ve vězení čtyři roky. Zbývající dva obžalovaní byli zproštěni obžaloby. Rozsudek není pravomocný.

V průběhu hlavního líčení, které začalo koncem roku 2016, vypovídala k ostravským zakázkám i řada regionálních politiků. Mimo jiné i bývalý starosta Poruby a někdejší hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Ten prohlásil, že s Dědicem udržoval čistě přátelské vztahy. „Byla to komunikace přátelská,“ řekl Novák, podle kterého obě rodiny pojily dlouholeté vztahy. „Stýkali jsme se jako rodiny, chodili jsme spolu sportovat, chodili jsme na kulturní akce. Byla to přátelská vazba mezi Novákovými a Dědicovými,“ prohlásil Novák, který odmítl, že by Dědic ovlivňoval jakékoliv zakázky či jiné dění.§

Silný vliv

Podle státního zástupce však zajištěná textová komunikace mezi obžalovanými a dalšími lidmi svědčí o tom, že Dědic měl na dění v kraji silný vliv. Novák také zdůraznil, že z pozice hejtmana nemohl ovlivňovat veřejné zakázky.

Před soudem vypovídal i někdejší primátor Ostravy Petr Kajnar, který jako jeden z mála nechtěl mít s Dědicem nic společného. Uvedl, že se s Dědicem několikrát potkal, vše se ale odehrálo v roli pozdravů a zdvořilostních frází. Nikdy se prý nestalo, že by jej Dědic o něco požádal nebo mu cokoliv navrhoval.

Kajnar také prohlásil, že se Dědicovi záměrně vyhýbal. „Ten člověk smrděl průserem,“ prohlásil Kajnar s tím, že se k němu dostávaly různé zprávy o možném Dědicově vlivu a praktikách. Kajnar také hovořil o tom, že Dědic chtěl mít významné slovo v městské nemocnici i dopravním podniku. Proto se Kajnar rozhodl k personálním opatřením.