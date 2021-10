Neštěstí se stalo 9. září krátce po sedmé hodině ranní. „Jako strojvedoucí osobního vlaku, ve kterém jelo nejméně 19 cestujících, jedoucího ve směru od Klatov na Domažlice, překročil maximální povolenou rychlost, kdy jel rychlostí 60 km/h, ačkoli pro vjezd do železniční stanice byla stanovena maximální rychlost 40 km/h, v důsledku čehož nezastavil na místě určeném pro výstup a nástup osob, kde se i přes brzdění vlaku na odjezdovém zhlaví střetl s protijedoucím služebním vlakem, jedoucím po hlavní koleji od Domažlic,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Josef Vojta. Doplnil, že Krotký porušil vyhlášku ministerstva dopravy.

„Přišel náraz, vše létalo. Já jsem spadl pod sedačku, nemohl jsme se hýbat, tekla mi krev z obou nohou. Odnesli mě na nosítkách, do nemocnice mě vezl vrtulník,“ popsal cestující Vladimír Č. z Domažlic, který musel dlouho používat invalidní vozík a i po více než roce je schopen se pohybovat jen s pomocí chodítka.

Obdobně špatně dopadla i Jana D. z Klatov, která utrpěla několik zlomenin a dalších zranění, mimo jiné přišla o slezinu. „Pohybuji se jen na vozíku. Nejsem o sebe schopna se postarat, musí o mě pečovat matka,“ uvedla žena ve své výpovědi, která byla u v pondělí soudu čtena stejně jako řada dalších.

Krotký, který byl při nehodě sám vážně zraněn a strávil dlouho dobu v nemocnici, u soudu, stejně jako v přípravném řízení vinu odmítl. „Trať z Klatov do Domažlic jsem jezdil třikrát týdně, i častěji. Vůz jsem před jízdou zkontroloval, je to má povinnost. Před stanicí jsem brzdil, snížil jsem rychlost tak na 40 km/h, vlak ale klouzal po mokré trávě. Začal jsem přibržďovat, jel jsem tak 20 km/h, když jsem viděl vlak naproti. Proč jsem neutekl dozadu? Nevím. Pokud by byla trať v pořádku, zastavil bych," sdělil u soudu strojvedoucí Krotký.

Špatné adhezní podmínky

Dodal, že si myslí, že hlavním faktorem nehody byl stav kolejiště, konkrétně tráva postříkaná roundopem ležící na kolejích. Způsobilo to podle něj špatné adhezní podmínky.

Ve své výpovědi ho před početnou veřejností z řad poškozených i lidí z branže podpořil i strojvedoucí, který stejnou trať jel krátce předtím a řekl, že mu to tam také klouzalo. A že to nahlásil výpravčímu.

Naopak soudní znalec z oboru dopravy Eduard Šafář jednoznačně uvedl, že Krotký za neštěstí může, neboť podle něj jel rychleji, než měl. „Při dodržení rychlosti 40 km nevylučuji smyk, ale k mimořádné události by nedošlo,“ řekl znalec s tím, že tráva na kolejích sice prodloužila brzdnou dráhu, nicméně osobní vlak by stihl zastavit. Takto ovšem i přes intenzivní brzdění narazil do služebního vlaku ČD Cargo. „Bylo to jako najet do zdi v rychlosti cca 65 km/h,“ dodal Šafář a připomněl, že služební vlak je i bez zátěže zhruba čtyřikrát těžší než osobní, což se projevilo při následcích.

Poškození a zdravotní pojišťovny po obžalovaném požadují bezmála 15 milionů korun.

Líčení bude pokračovat koncem listopadu.