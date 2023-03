Podle posledních informací student pád z poměrně velké výšky přežil. Mimo jiné měl zřejmě velké štěstí, protože dopadl do míst, kde je křoví a travnatá plocha. Událost Deníku potvrdil ředitel gymnázia Aleš Petrák. „Podle již ověřených informací mohu sdělit, že šlo o pokus o sebevraždu. Nebylo to tedy tak, že to byla nešťastná náhoda, nebo že by k pádu došlo po nějaké strkanici mezi studenty,“ uvedl ředitel Petrák.

Student sice nenechal dopis na rozloučenou, ale škola už zřejmě tuší, jaký měl ke svému jednání důvod. „Určitě to nesouviselo s prospěchem, protože to byl premiant třídy. Tušíme, jaké měl problémy, ale nebudeme o nich mluvit veřejně,“ dodal Petrák.

O incidentu začali na sociálních sítích diskutovat studenti školy, kteří se snažili zjistit, co se stalo.

„Bohužel nikdo žádnou informaci nikde neuvedl. Proč?“ ptal se například Karel.

Podle informací Deníku si student pro svůj čin vybral učebnu ve třetím patře, kde zrovna nikdo nebyl. Co se stalo, jako první zjistili studenti o třídu níž, kteří si všimli, že se kolem jejich okna něco mihlo. Vyučující učitel dětem dovolil, aby se podívaly, co to bylo. Když pohlédly z oken, zjistily, že na zemi leží člověk.

Okolnosti případu řeší i policie. „Příčinu a okolnosti pádu v současné době prověřujeme,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Michaela Lébrová.