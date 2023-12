Za dlouhodobé týrání družky a pokus o těžké ublížení na zdraví má jít na devět let do vězení pětačtyřicetiletý T. H. ze Šumperska. Ve čtvrtek 14. prosince o tom rozhodl Krajský soud v Olomouci. Muž měl partnerku dlouhodobě slovně i fyzicky napadat a dokonce jí přeřezat šlachy na nártech. Rozsudek zatím není pravomocný.

Pětačtyřicetiletý T. H. měl dlouhodobě týrat svou družku. Krajský soud v Olomouci jej poslal na 9 let za mříže. | Foto: Magda Vránová

Podle rozsudku Krajského soudu v Olomouci má pětačtyřicetiletý T. H. ze Šumperska strávit devět let ve vězení se zvýšenou ostrahou. Během společného soužití měl dlouhodobě slovně i fyzicky napadat svou stejně starou družku.

„Fackoval ji, kopal, bil pěstmi, zakazoval jí chodit na toaletu a zdravit své známé. Také jí stříhal a škubal vlasy. V situaci, kdy chtěla z bytu odejít, jí pilkovým nožem na pečivo řezal boty, které měla obuté. Utrpěla řezné rány šlach na obou dolních končetinách a musela se podrobit operaci,“ popisovala jeden z útoků obžaloba.

Žena při dalších fyzických napadeních utrpěla zhmoždění lebky a hrudníku, deformaci ušních boltců či tržnou ránu obočí. Následky komplikovaného soužití se projevily také na jejím psychickém stavu.

„Týrání dosáhlo velmi vysoké intenzity, u poškozené došlo podle znalců k rozvoji syndromu týrané osoby. A to v takové míře, že ztratila úsudek a nevěděla, za co může sama a za co může někdo jiný. Kladla si pak za vinu i to, co sama nezpůsobila,“ konstatoval soudce Vladimír Najdekr s tím, že o vině obžalovaného není pochyb.

Obžalovaný T. H. po celou dobu u soudu vinu odmítal a tvrdil, že do uší jeho družku náhodně udeřilo poleno při sekání dřeva. Hájil se také tím, že nohy si na nártech pořezala sama, když spadla na půdě na pilu.

To však znalci i poškozená vyloučili. Tvrzením obžalovaného soud neuvěřil a poslal jej za týrání družky a pokus o těžké ublížení na zdraví na 9 let za mříže.

Muž byl v minulosti opakovaně odsouzen, mimo jiné také za loupež a ublížení na zdraví. V trestním rejstříku má již deset záznamů. Do soudní síně byl přivezen z věznice, kde si odpykává předchozí trest.

Bývalé partnerce má zaplatit 160 tisíc korun bolestného a také 100 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Více než 40 tisíc korun má platit zdravotní pojišťovně za náklady vynaložené na její léčbu.

Po vynesení rozsudku si T. H. ponechal lhůtu na podání odvolání, státní zástupkyně se práva na odvolání na místě vzdala.

K týrání ženy a fyzickým útokům mělo docházet od února 2020 do dubna 2022 během vzájemného soužití v bytech na Šumpersku.