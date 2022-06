Svatba na Plzeňsku skončila krvavou bitkou. Ženicha odvezli do nemocnice

Svatba se konala vloni 12. června. Vše bylo podle zjištění Deníku v pořádku až do zhruba 23. hodiny, kdy měl ženich, pocházející z Rumunska, nepříjemný telefon. Volali mu dva jeho krajani, bratři Sasa Iasmin M. (31) a Iugoslav Zoran M. (27). Byli opilí a vyčítali mu, že je na svatbu nepozval. On ale tak neučinil schválně, neboť je zná a ví, že jsou agresivní. Bál se, aby mu nezkazili obřad. Jenže problémům se stejně nevyhnul. Sourozenci sedli do vozu taxi a kolem půlnoci dorazili do Mokroušů, kde si to hodlali se ženichem vyřídit. Oba přitom už v sobě měli alkohol, jednomu z nich později naměřili přes 1,5 promile. Dva svatebčané se je snažili zadržet, aby nešli dovnitř, pak se jim snažil domluvit osobně i ženich. Se zlou se ale potázal. Podle zdroje obeznámeného s případem ho starší z bratrů nejprve udeřil tak silně, že upadl. Pak už na něj měli útočit oba, když jej mlátili pěstmi a kopali ho do obličeje. Nepomohlo ani, že se ho snažili zastat další svatebčané. „Chtěla jsem ženicha zvednout a volala na ně, ať ho nechají. Dostala jsem facku, až jsem upadla,“ líčila např. Regina Č. s tím, že v rukou jednoho z agresorů dokonce viděla nůž.

„Jak dlouho útok trval, si nepamatuji. Zjistil jsem, že mám zlomený nos a vyražené čtyři zuby. Ostatní svatebčané zavřeli hospodu, aby se tam bratři, kteří skákali i na okna, nedostali,“ popsal ženich policistům. Dodal, že se musel podrobit operaci a sedm týdnů byl v pracovní neschopnosti, když mohl jíst jen kašovitou stravu. Stále se potýká s následky.

I když i další svědci podle informací Deníku vypověděli, že bratři zaútočili jako prv-ní, oni tvrdí, že byli napadeni. Uvedli dokonce, že na ně měl zaútočit ženich nožem a oni rány rozdávali jen v sebe-obraně. Teď ale coby obžalovaní budou muset o své prav-dě přesvědčit i soud, jinak hrozí, že po několik dalších let budou moci vidět svatbu jen v televizi ve věznici.