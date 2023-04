Policejní pásky jsou pryč. Mezi přístřešky, zaparkovanými auty a domem v lokalitě Černovice ve Svitávce na Blanensku plápolá na prostranství několik svíček. Většinu z nich uhasil hustý déšť. Ten ve čtvrtek zkrápí i kytici květin, kterou lidé donesli na místo, kde došlo ve středu k dvojnásobné vraždě. Sedmačtyřicetiletý muž tam měl podle prvotních informací zastřelit přítelkyni a syna. Policie ho ve středu zadržela u Šebetova na Boskovicku.

Lidé donesli svíčky a květiny k místu, kde došlo ve středu k dvojnásobné vraždě | Video: Deník/Jan Charvát

Den po tragédii jsou místní stále v šoku. Z okolních bytů a domů ve čtvrtek na zvonění většinou nikdo nereaguje nebo se o neštěstí nechce vůbec bavit.

„Je to obrovská tragédie. Co vám mám povídat. Hlava mi to nebere. Že to mělo být snad kvůli rozchodu? Nevím. Ale i kvůli tomu se přece lidé nezabíjejí, já už toho v životě zažila hodně, mělo se to řešit jinak. Prý je zastřelil, lidé v sousedství měli slyšet výstřely. Já v tu dobu byla v odlehlejší částí domu a nic neslyšela,“ řekla Deníku Rovnost důchodkyně Jana.

Zavražděné, ani podezřelého muže osobně neznala. „V tom domě, kde bydleli, se točí spousta nájemníků. Neznala jsem je. Ve středu to tady celé zariglovala policie, nemohla jsem si jít ani pro brambory do sklepa. Později sem proudily davy lidí. Pro některé to asi byla nějaká atrakce nebo co. To mi vadí, to co se stalo je velké neštěstí pro pozůstalé, na ně by se měl brát ohled,“ dodala žena.

Obrovská tragédie

Středeční událost šokovala také mladou maminku, která bydlí nedaleko. „Když jsem se to dozvěděla, měla jsem obrovský strach o dcerku. Chodí do školky, která je kousek od místa, kde se to stalo. Pachatele policie ještě neměla. V takových chvílích má člověk strach. Samozřejmě je to obrovská tragédie a škoda zmařených životů. Neštěstí pro ty rodiny. Nevím, co bych k tomu víc řekla. Neznala jsem je,“ uvedla žena, která si také přála zůstat v anonymitě.

Policisté zatím po zadržení podezřelého muže násilný trestný čin ve Svitávce nekomentují. „Na případu intenzivně pracujeme. Jak to bude možné, informace zveřejníme,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.