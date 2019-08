Všechny tři spolu s Lucií Kajanovou (28) z Pňovan zadržela letos v květnu zásahovka v domě ve Vřeskovicích na Klatovsku právě ve chvíli, kdy tam vyráběli pervitin. Muži byli vzati do vazby, ale Chaloupek, ač je v podmínce za loupež, z ní byl později propuštěn.

„Je to vykonstruovaný případ, strůjcem všeho je Peter K.,“ prohlásil Kadečka. Řekl, že se s tímto Slovákem zná a že se dohodli, že spolu s Chaloupkem a Kajanovou budou investovat do ubytovny, jež měla vyrůst právě ve zmíněném objektu ve Vřeskovicích. „Pak na mě Peter K. ale začal vyvíjet nátlak. Vyhrožoval mi kvůli mé trestní minulosti, vyhrožoval mi svými bratranci z gangu. Chtěl kontakt na vařiče pervitinu, tak jsem mu doporučil Jirku Dance,“ řekl Kadečka s tím, že v osudný den dojel s Peterem K. pro Dance.

Cestou ze Sušicka do Plzně si dvakrát dali „lajnu“ pervitinu, v Plzni se Slovák odpojil. Před půlnocí se s ním Kadečka, Danec, Chaloupka i Kajanová sešli ve Vřeskovicích. „Sehnal jsem nějaké běžné prostředky pro výrobu drog, ale jinak jsem se na tom nepodílel, s Chaloupkem jsme tam jeli jen kvůli ubytovně, prohlíželi jsme si to a uklízeli,“ řekl Kadečka.

Pervitin by nevyrobil

„Chtěli jsme vědět, kolik je tam potřeba práce, investic, a čekali na advokáta Petera K., který měl dorazit ráno s dokumenty k objektu. Šoupali jsme nábytek, aby to bylo hezké na fotky. Chtěli jsme s Kadečkou poprosit své otce, aby nám s investicí do ubytovny pro agenturní dělníky pomohli,“ řekl Chaloupek. Dodal, že sice mu Danec řekl, že z látek v barelech získává pseudoefedrin, ale on sám se nijak nezapojil.

„I kdyby nás zásahovka nezadržela, pervitin bych stejně nevyrobil, chyběl jód. Pro ten jel během noci dvakrát Peter K. Poprvé ho přivezl málo a po jeho druhém odjezdu jsme byli zadrženi,“ řekl Danec, který byl už devatenáctkrát soudně trestán v ČR i SRN.

Kajanová odmítla vypovídat, soudu se nezúčastnila.

Líčení bylo odročeno na září, vyslechnut by měl být mimo jiné Peter K. Danec i Kadečka si na soud počkají ve vazbě, soud nevyhověl jejich žádosti o propuštění. Kadečkovi hrozí až deset let vězení, ostatním polovina.