Kromě vrtulníku na jiříkovské sídliště vyrazila také pozemní posádka. „Zraněného muže jsme s velmi vážným zraněním letecky přepravili do ústecké nemocnice,“ informoval mluvčí záchranné služby Prokop Voleník s tím, že kvůli počínajícímu vyšetřování nemůže říct více. Nechtěl ani specifikovat druh zranění, které muž utrpěl. „Muž je ve vážném stavu hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče,“ přiblížil stav zraněného mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Co přesně se v Jiříkově stalo, nyní zjišťují policisté. „Muž ve věku 25 let napadl svého otce, podezřelého jsme přímo na místě zadrželi,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek. Policisté zatím nemají jasno o právní kvalifikaci činu mladého muže. Pokud se jej rozhodnou obvinit, mohou zvažovat mezi ublížením na zdraví a vraždou ve stádiu pokusu. Druhé možnosti by nasvědčovalo to, že si vyšetřování případu převzali krajští kriminalisté.

Podle informací Deníku měl mladík svého otce napadnout nožem a zezadu jej bodnout do krku. I on ale nakonec skončil v nemocnici. Je tak možné, že se jednalo o vzájemnou potyčku mezi synem a otcem. „Druhého z mužů jsme s vážným zraněním převezli sanitkou do nemocnice v Ústí nad Labem,“ doplnil Voleník.

Večerní zásah záchranářů a policistů si na jiříkovském sídlišti nenechaly ujít desítky místních obyvatel. Krátce po přistání vrtulníku bylo okolo žlutého stroje plno a lidé se dohadovali, co se vlastně stalo.

V Jiříkově to není první podobně děsivá událost za poslední roky. Před sedmi lety tehdy 25letý Lukáš Sivák brutálně zavraždil mladou barmanku v jedné z jiříkovských heren. Při ohledání těla napočítali vyšetřovatelé na jejím těle 31 bodných ran. Z místa činu muž odnesl pokladnu s asi 12 tisíci korunami, nahrávací zařízení, servírčin batoh, telefon a snubní prsten. Policii nejprve řekl, že lup a vražednou zbraň hodil do rybníka, potom výpověď změnil a uvedl, že je někde zakopal, ale odmítl říct kde. Policie nakonec našla ukradené věci u Krupky na Teplicku.

Vraždil po amnestii

Do herny v osudný den nešel náhodou, chodil do ní pravidelně a se zavražděnou barmankou se znal. S jeho usvědčením pomohlo vyhodnocení biologických stop, které se podařilo na místě vraždy zajistit. S jejich vyhodnocováním pomohli kriminalisté z Plzně. „Zadržený byl hodně zaskočený. Počkali jsme si na něj na ulici. Do bytu, kde zrovna bydlel, jsme jít nechtěli, protože v něm byly i dvě těhotné ženy a tři děti. Nechtěli jsme riskovat jejich zranění nebo psychickou újmu,“ přiblížil tehdy zadržení Lukáše Siváka jeden z vyšetřovatelů brutální vraždy Petr Žák.

Siváka poslal krajský soud o půl roku později na 19 let do vězení, trest mu po odvolání v lednu 2014 potvrdil také vrchní soud. Odsouzený vrah byl v minulosti už dříve trestán. Na svobodu se dostal po amnestii prezidenta Václava Klause. Hrůzného činu se Sivák dopustil necelé dva měsíce po amnestii.