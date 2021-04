Policisté ho obvinili z pokusu vraždy a přípravy znásilnění jeho vlastní matky. Děčínský soud poslal muže v pátek odpoledne do vazby. Pro obviněného to není první zkušenost s policií, z vězení totiž vyšel teprve před několika měsíci.

K hrůznému činu mělo dojít ve středu 24. března odpoledne v jednom ze šluknovských sídlištních bytů, kde 57letou matku napadl její o dvacet let mladší syn. „Muž byl zadržen a obviněn z pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy v jednočinném souběhu s přípravou zvlášť závažného zločinu znásilnění,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková s tím, že policie nyní nebude poskytovat další informace.

Zda došlo ke zranění ženy, není jasné, ale podle mluvčího záchranné služby Prokopa Voleníka záchranáři u této události nezasahovali. „Ten den jsme žádný takový výjezd ve Šluknově neměli,“ řekl Voleník.

Krajští kriminalisté, kteří se případem zabývají, následně podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na uvalení vazby. Tomu děčínský okresní soud v pátek odpoledne po přibližně půlhodinovém jednání vyhověl a muž tak z Děčína zamířil s eskortou rovnou do vazební věznice. „Byla uvalena vazba, soud se k ní rozhodl z obav z útěku a z pokračování v trestné činnosti,“ vysvětlil Deníku po vazebním jednání právní zástupce obviněného muže Zdeněk Pánek.

Podle informací Deníku muži hrozí v případě uznání viny patnáct až dvacet let vězení za pokusu o vraždu, případně i výjimečný trest. K tíži mu v případě odsouzení bude přičtena i příprava znásilnění. Se zvýšenou sazbou od patnácti let počítá trestní zákoník za přesně stanovených podmínek. Mezi ně patří například zvláště trýznivý nebo surový způsob vraždy nebo vražda v úmyslu získat majetkový prospěch. „Charakter jeho osobnosti a okolnosti případu mohou vyústit ve změnu právní kvalifikace. To bude také úkol obhajoby,“ dodal Zdeněk Pánek.

Zatímco loni se kriminalisté na Děčínsku zabývali třemi vraždami v různém stádiu dokonání, letos je to první podobný případ v regionu. Zatím posledním byl pokus o vraždu v Jiříkově a i tehdy se mělo jednat o tragickou událost v rodině, kdy syn pobodal svého otce. Stejné složení, tedy otec a syn, měla tragédie, která se stala v září 2019. Tehdy měl v centru Děčína teprve sedmnáctiletý mladík vyhodit svého otce z okna. Mnohametrový pád na dvorek domu v Podmoklech muž nepřežil.