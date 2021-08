Po své přítelkyni vyžadoval Hawas A. ze Sýrie (na snímku) nestandardní sexuální praktiky, ponižoval ji a hrubě nadával. Když začala jejich dcera chodit do školy, začal se hrubě chovat i k ní.

K psychickému a fyzickému týrání družky mělo docházet během let 2011 až 2020 v Plzni ve společném bytě partnerů. „Obžalovaný družce sprostě nadával, omezoval ji ve volném čase, zakazoval jí, aby se oblékala tak, jak sama uzná za vhodné. Poškozené dále vyhrožoval, že ji zapálí, pokud nebude dělat to, co on chce a že vyvolá válku,“ uvedl předseda senátu Vladimír Žák.

„Dceři i družce muž nadával, že jsou jeho smůly. Nezletilé dceři říkal, že je česká špína. Dále dceru psychicky deptal tím, že ji nepřiměřeně trestal za horší známky ve škole,“ dodal soudce.

Obžalovaný se u soudu omluvil. „Za některé své chování se omlouvám. Není ale pravda, že bych družku týral. Myslím si, že spolu můžeme dál žít,“ řekl muž.

Plzeňský městský soud mu v pátek vyměřil trest odnětí svobody v délce trvání 2,5 roku se zkušební dobou na 3,5 roku pod dohledem. Verdikt soudce odůvodnil mimo jiné tím, že kdyby obžalovaný nastoupil do vězení, nemohl by své rodině finančně pomáhat.

Proti rozsudku se nikdo ze stran neodvolal, verdikt je pravomocný.