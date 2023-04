Praktiky Eduarda Z. popsal státní zástupce Ivo Hrbáček. „V úmyslu sexuálně se uspokojit nejprve vyzval nezletilého, aby si sedl na jeho klín. Poté ho objal kolem pasu a osahával a hladil přes kalhoty na zadku a stehnech. Poté vsunul svoji ruku za kalhoty nezletilého a osahával ho rukama na holém břiše pod oblečením,“ četl z obžaloby Hrbáček. To se stalo během noční hlídky na stanovišti vstupní brány do tábora.

Obdobně a na stejném místě kolem čtvrté ráno zneužil i dalšího chlapce. Třetího nezletilého pro vlastní sexuální uspokojení osahával během večerního čtení pohádek. „Přiznávám vinu a souhlasím s dohodou o vině a trestu,“ řekl Z. bez dalších podrobností ve středu 29. března u Okresního soudu v Třebíči.

Celníci na Vysočině: zabavili cigarety na dálnici i neoznačený alkohol v Třebíči

Tomu za zvlášť závažný zločin pohlavního zneužívání dítěte mladšího patnácti let hrozil trest od dvou do deseti let. „Obžalovaný porušil důležitou povinnost danou mu ze zákona tím, že zneužil svého postavení táborového vedoucího k vlastnímu sexuálnímu uspokojení,“ konstatoval soudce František Frula. Ten nakonec Z. potrestal dvěma lety s podmíněným odkladem na dva roky. Rozsudek je pravomocný.

Šestiletý zákaz

Kromě toho má Eduard Z. zákaz šest let pracovat s dětmi mladšími osmnácti let a musí se podrobit ambulantní sexuologické léčbě. Jednomu z poškozených musí Z. zaplatit sto tisíc korun jako odškodné za nemajetkovou újmu. „Chtěla bych částku použít na dovolenou pro syna, abych mu aspoň trochu vynahradila to, co musel prožít,“ řekla matka jednoho z poškozených.

Manželé z Vysočiny slíbili ženě likvidaci manžela. Od začátku to byl podvod

Podle ní dostal Z. velmi mírný trest. „Můj syn i já máme zkažený život. Syn má urologické potíže a prakticky na sebe nenechá sáhnout. Hodně se to podepsalo na jeho psychice,“ uvedla matka zneužívaného chlapce.