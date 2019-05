Muž a žena si z prodejny odnesli celkem 24 dámských kalhot a také dvě bundy. Zboží si podle policie nastrkali do igelitových tašek a odešli bez placení.

Krádeže, která se stala letos 30. března odpoledne, si všimla prodavačka, která zloděje dostihla na eskalátorech a ukradené věci jim vytrhla z rukou.

Muž s ženou z obchoďáku zmizeli neznámo kam.

Policie po dvojici pátrá, nyní zveřejnila kamerové záznamy, na kterých jsou podezřelí zachyceni.

"Pokud by někdo z občanů muže či ženu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Olomouc 1 buď osobně, nebo telefonicky na adrese Sokolská 52, 771 36 Olomouc, na tel. č: 974 766 651, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158," vyzval Libor Hejtman z olomoucké policie.